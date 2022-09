Paz Padilla está atravesando un gran momento a nivel profesional tras su salida de Mediaset. Volcada con la gira de su show, anoche estuvo en Valladolid donde encandiló a su público. La presentadora nos ha confirma tener un proyecto televisivo para después del verano: "no se pueden decir algunas cosas pero tengo" y nos confiesa haberse sorprendido por los detalles de la oferta de trabajo: "para mi ha habido mucha sorpresa" aunque todavía no puede contar de qué se trata hasta que se firme el contrato: "cuando me den el okey, lo podré decir".