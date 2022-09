En el punto de mira por las demandas que tanto José Ortega Cano como Amador Mohedano han anunciado que interpondrán en su contra por las demoledoras declaraciones que está haciendo en la segunda entrega de su docuserie, Rocío Carrasco ha reaparecido y lo ha hecho sonriente, tranquila, y plantando cara a su familia mediática, a los que vuelve a advertir que ya no tiene miedo y que no está dispuesta a callarse nada más. Acompañada por Fidel Albiac, y guapísima con un elegante dos piezas en color crema, la hija de Rocío Jurado ha sido una de las asistentes al showcase con el que Sofía Ellar ha presentado su último trabajo, 'Libre'. Una exclusiva e íntima actuación en la que Rocío no ha dudado en arrancarse a bailar al son de las nuevas canciones de la artista, atreviéndose incluso a acompañarla tocando las palmas sin perder la sonrisa en ningún momento.