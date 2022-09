Delicados momentos para Lydia Lozano, que en las próximas horas entrará en un quirófano para ser operada de una vértebra rota. Una noticia que la propia colaboradora, hundida, anunciaba este martes en 'Sálvame' después de que los médicos confirmasen sus peores temores tras un fin de semana con muchos dolores de espalda: "Me tienen que operar. Llevo una racha... no paro de llorar desde que me lo dijeron". "Me he roto la vertebra 8 y como tengo osteoporosis se me ha pegado a la 7. Tengo mogollón de miedo", reconocía sin poder contener las lágrimas.

Visiblemente nerviosa y sin poder contener la emoción, Lydia ha ingresado este jueves en un hospital madrileño para ser operada, momento que las cámaras de Europa Press han captado en exclusiva. Acompañada por su marido Charlie y agradeciendo los mensajes de ánimo en este delicado trance, la periodista nos ha contado cómo ha pasado la noche previa a su intervención: "Fatal". "Con muchos dolores porque no me he querido tomar nada porque me van a anestesiar ahora" ha explicado.