A pesar de que hace varias semanas que decidió alejarse temporalmente de la televisión para no seguir hablando de su polémica 'noche de amor' con Jorge Pérez, Alba Carrillo se ha convertido en una de las protagonistas del último 'Deluxe' con el 'polideluxe' al que se ha sometido Cristina Porta. Además de descubrir que sí ha sentido atracción por el cántabro y que en la famosa fiesta de la productora Unicorn coqueteó con él - negó ambas cosas pero el polígrafo determinó que mentía - la reportera no dudó en cargar contra la ex de Feliciano López, a la que tachó de 'machista'. "Me da asco el machismo, pero más asco me da el machismo disfrazado de feminismo porque una mujer empoderada y libre no es contar con cuantos hombres te has acostado. Es no tener la necesidad de contarlo o hacerlo si te da la gana, pero no para reafirmarte" aseguraba en referencia a la modelo.