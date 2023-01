Shakira se ha convertido en una de las protagonistas de la actualidad. Y no solo por el éxito sin precedentes de su 'Sessión 53' junto a Bizarrap, que en 5 días ha conseguido 141 millones de reproducciones en YouTube y es el debut más grande de la música en español en Spotify, sino también por las reacciones y las consecuencias que habría desencadenado la demoledora canción en la que dispara dardos a diestro y siniestro contra Gerard Piqué y Clara Chía. Ha sido la frase que en la que Shakira le deja claro al exfutbolista que "contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques", la que habría sentado especialmente mal a Clara Chía, que ahora tendría dudas acerca de si Piqué se habría arrepentido de dejar a la colombiana por ella y habría intentado en algún momento retomar su relación con la cantante.