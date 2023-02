“Te quiero hacer una pregunta, Tamara, dicen por todas partes que estás embarazada”, espetaba ayer Pablo Motos a Tamara Falcó sin paños calientes. Sonriente y dejando unos segundos de tensión, la hija de Isabel Preysler desmentía la noticia: “La verdad es que es mentira”, decía tajante. “Lo ha dicho un tiktoker y no, no estoy embarazada 100%. Me enteré por un chat del WhatsApp y después esta mañana me ha preguntado mi suegra: ‘¿Hay algo que me deberías contar’. Y yo: 'No, nada”, explicaba Tamara entre risas. Además, ha desmentido que vaya a vender El Rincón, otra noticia que esta semana ha recorrido los principales medios de comunicación: “Mi hermano y yo estamos haciendo un proyecto que nos hace mucha ilusión, pero no lo vendemos. No sé de dónde ha salido esa información”, afirmaba. También ha explicado que incluso su propia madre le preguntó acerca de esta noticia, la cual es falsa. Lo que sí ha trascendido entre su entorno es el cambio en la fecha de su enlace con Íñigo Onieva. El novio de hecho ya lo habría comentado en su propio grupo de amigos.