Marta López Álamo ha pasado estos últimos días por la consulta de varios médicos. La novia de Kiko Matamoros ha ido a una revisión rutinaria para analizar el tiroides aunque en las últimas semanas ha mostrado su preocupación por una dolencia "que no había tenido hasta ahora" y que la tiene muy preocupada. "No soy hipocondríaca pero nunca me había pasado esto y siento mucho dolor", ha confesado a sus seguidores en un vídeo grabado desde el coche cuando se dirigía a la consulta.