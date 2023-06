Enrique Ponce y Ana Soria visitaron anoche por primera vez el plató de 'El Hormiguero'. El torero y su pareja acudieron al programa de Antena 3 para hablar de su relación, la cual ha sido cuestionada en numerosas ocasiones por la diferencia de edad entre ambos. Este fue, precisamente, uno de los temas que puso Pablo Motos sobre la mesa.

"¿Cuál es vuestra opinión sobre la diferencia de edad?", les preguntó directamente el presentador. La primera en responder fue Soria, de 24 años, que reconoció estar "cansada" de ese debate: "El amor no se piensa, es algo que se siente. Lo que para nosotros no es un impedimento, no tiene que serlo para la gente opinando sobre nosotros".