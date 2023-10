Horas después de que Netflix haya anunciado la fecha de estreno de 'Sálvese quien pueda' -el 10 de noviembre- y haya revelado las primeras imágenes de Belén Esteban, Terelu Campos, María Patiño, Lydia Lozano, Chelo García-Cortés, Kiko Matamoros, Kiko Hernández y Víctor Sandoval lanzándose a la búsqueda de un nuevo empleo en Miami tras el final de 'Sálvame' el pasado junio, la ex de Jesulín de Ubrique ha reaparecido en un evento tan original como sorprendente.

Demostrando que no hay reto que se le resista, la 'princesa del pueblo' ha participado en un challenge culinario a contrarreloj para alzarse con el título de mejor chef del pollo. Para ello ha cocinado una hamburguesa y, a pesar de que no ha ganado el reto, se ha mostrado encantadísima con la experiencia. ¿Se ve participando en 'Masterchef' siguiendo los pasos de su ex?