Marta Riesco es un personaje público que ha sabido adaptar su salida de la televisión para reinventarse como influencer. La reportera lo ha pasado realemnte mal, un año muy duro en el que ha sido objeto de ataques desde diferente plataformas, como porgramas del corazón o canales de YouTube

La reportera, es una de las muchas voces que se ha alzado en más de una ocasión para ponerle voz a la salud mental. Ela misma fue diagnosticada hace más de un año "con un cuando ansioso depresivo por la Seguridad Social. Tuve tres bajas médicas. Habiéndolo hecho público, se me ha cuestionado en innumerables ocasiones. Se ha cuestionado que me lo he inventado. Y no solo ya que se cuestione, sino que incitan a que tú estés todavía peor en tu enfermedad", explicaba Marta Riesco en una conversación que ha querido tener con sus seguidores.