Bertín Osborne es el protagonista de la crónica social este miércoles por el nacimiento de su séptimo hijo, el primo junto a la fisioterapeuta paraguaya Gabriela Guillén. El cantante de rancheras ha protagonizado una jugosa exclusiva en la que ha aclarado el motivo por el que le va a pedir una prueba de paternidad. "¿Y si se confirma que es mío? Yo soy un tipo responsable y ayudaré y me haré cargo de lo que tenga que hacerme cargo. Simplemente, he decidido que no voy a ser padre. Que no quiero ejercer de padre". La otra cara de la moneda está en Fabiola Martínez, al ex mujer del artista, que ha sido fotografiada en la calle mientras se rompía en lágrimas. La ex del cantante ha reaparecido en redes para aclarar que esa imagen no es actual y que se escogió el peor gesto para ilustrar la noticia. "No hay derecho a la intromisión constante en la vida de las personas de esta forma tan invasiva y con tanto daño moral solo por dinero", explica en sus redes.