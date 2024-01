Tamara Gorro ha cumplido años entre camillas y máquinas, pero sin perder la sonrisa. La influencer ha publicado en sus redes sociales un vídeo para dar la "bienvenida a sus 37" en compañía de personas a las que quiere mucho. Hace tan solo unas semanas podíamos verla disfrutar con sus hijos y su ex marido Ezequiel Garay de unas vacaciones de ensueño en la nieve. No obstante, el año no la recibió como esperaba. La salud de su abuelo empeoró de la noche a la mañana Gorro se echó la mochila a la espalda para sacarlo todo hacia delante.