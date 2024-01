Tamara Gorro ha cumplido años entre camillas y máquinas, pero sin perder la sonrisa. La influencer ha publicado en sus redes sociales un vídeo para dar la "bienvenida a sus 37" en compañía de personas a las que quiere mucho.

Hace tan solo unas semanas podíamos verla disfrutar con sus hijos y su ex marido Ezequiel Garay de unas vacaciones de ensueño en la nieve. No obstante, el año no la recibió como esperaba. La salud de su abuelo empeoró de la noche a la mañana Gorro se echó la mochila a la espalda para sacarlo todo hacia delante.

El ingreso de su abuelo en el hospital ha tenido momentos muy difíciles, pero el "yayo" de Tamara Gorro parece haber remontado. Ahora que las cosas van a mejor, Tamara no ha querido desaprovechar la oportunidad de que sea su abuelo el que sujete el pastel para soplar las velas. No obstante, tras una compliación en la operación, estas próximas 24 horas "son cruciales", aunque Gorro mantiene la fe.

"No entraba en mis planes celebrarlo así, o al menos en este lugar, un hospital. Pero ya he recibido mi primer regalo, empezar mi nueva edad junto a ellos, mis yayos. El día de hoy será diferente, sin esa intensidad con la que siempre lo vivo, pero me quedan 364 días para cumplir los sueños deseados, objetivos marcados, dejarme querer, entregar amor, y sobre todo vivir. Porque hemos venido a eso, a respirar cada segundo con profundidad, porque la vida es la encargada de decir stop. Mientras me deje yo no voy a parar. 37, me gustas, voy a por ti con ganas e ilusión", escribía la influencer acompañando un vídeo junto a sus abuelos.

Horas cruciales

Las felicitaciones le han llovido a Tamara Gorro, que ha querido aprovechar para agradecer todo ese amor que recibe a diario de su "familia virtual". A pesar de todo, este año la influencer solo quiere un regalo: "Me conocéis muy bien, sabéis que me fascina las felicitaciones y los regalos (siendo sinceros jajajaja). Este año no quiero regalos, solo uno, ya lo sabéis. Confirmado, las cosas suceden cuando tienen que suceder, hoy mientras operen a yayo, os estaré leyendo sin parar y eso provocará lo necesario, energía positiva. Siempre estáis, nunca faltáis, sois leales, lo malo me lo decís y lo bueno lo celebráis. No puedo pedir más, soy afortunada, tengo una familia virtual, la que me acompaña siempre y no me suelta… perdonad que no contesté uno por uno, pero juro que os leo. Sois importantes, casi diría que imprescindibles…"

Lo que no perdona Gorro es "un dibujo" y una sorpresa de sus dos tesoros, con los que tampoco a perdonado esta fecha a pesar de pasar la noche en quirófano para presenciar la operación de su abuelo, al que le han tenido que poner un marcapasos.