Una fuerte declaración del entorno de las Campos desvela los problemas económicos que podría haber sufrido Edmundo Arrocet: "Se lo comía"

Las Campos se plantan. Carmen y Terelu se encuentran en el ojo del huracán después de todas las polémicas que han envuelto a su familia durante los últimos meses. Toda esta circunstancia se suma al duro fallecimiento de su madre María Teresa, una figura muy querida de la televisión cuyo nombre, además, se está poniendo en entredicho estas últimas semanas.

Bigote Arrocet ha iniciado una campaña contra la que fuera su pareja durante años que no ha gustado para nada ni a la familia ni a su entorno. En esta ocasión, una persona ajena ha querido entrometerse en el cruce de palabras entre Arrocet y las Campos con un mensaje contundente en defensa de María Teresa y sus hijas.

Leo es empleada del hogar de la casa de lsa Campos desde hace más de 33 y siempre estuvo del lado de María Teresa, a la que tiene un enorme cariño cuyo nombre no quiere que se siga mancillando: "No voy a consentir que ningún sinvergüenza hable mal de Teresa. De ella y de su familia, porque no puede defenderse".

Más que palabras

La empleada de la casa Campos también fue clara con la terminología y dictó sentencia contra Edmundo Arrocet: "No quiero consentir que vuelva a difamar a María Teresa Campos, que no se llama 'Teresita', se llama María Teresa Campos y él ha vuelto a resurgir gracias a esa señora. Vergüenza le tendría que dar. Ni aunque le hubiese hecho lo peor sus hijas, que no ha sido así, respetar el nombre de la persona con la que ha estado viviendo. Que las deje y, sobre todo, que deje a Teresa tranquila ya de una vez".

Europa Press

La cosa no quedó aquí. Leo hizo unas declaraciones que podrían dejar en muy mal lugar la imagen de Edmundo, sobre todo trsa sus declaraciones acerca de temas económicos en los que Arrocet mencionó a María Teresa: "Dice que Teresa le debía dinero, hijo de p... ¿Cúantos años te has tirado ahí viviendo a cuerpo de rey? Lejos de quedar aquí la cosa, dejó caer un último dato que no pasó desapercibido: "No se podía decir que él vivía porque los de Hacienda se le comían".