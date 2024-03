La nieta de María Teresa Campos habla de la sonada ruptura: "Al principio te quieren mucho y luego se dan la vuelta"

Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, se ha sentado una vez más en el plató de 'Así es la vida'. Además de abordar diferentes aspectos de su vida personal, la joven no ha dudado en comentar la futura participación de su tía, Carmen Borrego, en 'Supervivientes 2024'.

Según Alejandra, Carmen no tendrá problemas para convivir en la isla y se llevará bien con todos, aunque reconoce que tiene un carácter de "mecha corta". Asimismo, destaca que su tía no es rencorosa y tiene una actitud cuidadora hacia los demás, preocupándose por su bienestar. Respecto a los miedos a los que tendrá que afrontarse, su sobrina revela entre risas que su familia en general tiende a tener temores.

En cuanto a su relación con Carlo Costanzia, Alejandra ha evitado dar detalles sobre una posible presentación oficial, señalando que sí que han estado acompañados de más personas en los últimos días, por lo que no ocultan su relación.

María González Falcó

Sobre los comentarios de su madre acerca de su supuesto nuevo amor, Alejandra elogia su discreción y se muestra nerviosa al ser preguntada si él le ha pedido salir. Ante la pregunta sobre los permisos de Carlo para salir de Madrid debido a su condena, prefiere no comentar al respecto, mientras su tía Carmen bromea sobre un viaje de novios a Honduras para visitarla.

Sobre el reciente video de Jeimy que apunta a posibles mentiras en sus declaraciones, Alejandra declina hacer más comentarios al respecto y expresa su deseo de poner fin a la situación: "No voy a decir nada más de esto, quiero que se acabe, no hay más que sacar. No tengo nada que decir de ella. Este es un mundo complicado, al principio te quieren mucho y luego se dan la vuelta. Esta semana ya he visto todo, es surrealista. ya lo dije ayer y lo dijo mi madre, a mis parejas las habéis conocido. Siempre me he protegido mucho, ahora estoy tranquila".

La expulsión de Terelu

Tras siete programas y con solo seis concursantes -entre ellos Ana Boyer, Rocío Carrasco o Alba Carrillo- todavía en la lucha por coronarse como el mejor repostero entre nuestras celebrities, 'Bake off: Famosos al horno' ha dicho adiós a uno de sus pesos pesados y a uno de sus concursantes más queridos, Terelu Campos.

Con la temática de los viajes para que los candidatos a hacerse con el delantal azul se luciesen y preparasen su mejor versión de una tarta Charlotte -realizada con bizcocho y frutas y cubierta de soletillas- o de los deliciosos cannolis italianos, la hija de María Teresa Campos no fue capaz de superar a sus rivales, midiéndose a la expulsión frente a Patxi Salinas.

Y, a pesar de lucir un jersey que perteneción a su madre buscando que le diese "suerte" -"Y sino será porque ella me ha dicho 'ha llegado tu momento hija'" confesaba emocionada- lo cierto es que el jurado no ha tenido 'piedad'. Y valorando la continuidad y la presentación de los postres, decidían que fuese Terelu la que dijese adiós a 'Bake off'.