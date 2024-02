TVE prescinde por sorpresa de Terelu Campos: adiós en el polémico programa

Tras siete programas y con solo seis concursantes -entre ellos Ana Boyer, Rocío Carrasco o Alba Carrillo- todavía en la lucha por coronarse como el mejor repostero entre nuestras celebrities, 'Bake off: Famosos al horno' ha dicho adiós a uno de sus pesos pesados y a uno de sus concursantes más queridos, Terelu Campos.

Con la temática de los viajes para que los candidatos a hacerse con el delantal azul se luciesen y preparasen su mejor versión de una tarta Charlotte -realizada con bizcocho y frutas y cubierta de soletillas- o de los deliciosos cannolis italianos, la hija de María Teresa Campos no fue capaz de superar a sus rivales, midiéndose a la expulsión frente a Patxi Salinas.

Y, a pesar de lucir un jersey que perteneción a su madre buscando que le diese "suerte" -"Y sino será porque ella me ha dicho 'ha llegado tu momento hija'" confesaba emocionada- lo cierto es que el jurado no ha tenido 'piedad'. Y valorando la continuidad y la presentación de los postres, decidían que fuese Terelu la que dijese adiós a 'Bake off'.

Una despedida que la presentadora se ha tomado con mucha deportividad y en la que, reconociendo que su expulsión le ha devuelto la "tranquilidad" después de los "nervios" que ha pasado durante todo el programa, no ha podido evitar emocionarse hasta las lágrimas al reconocer que en muchos sentidos "Bake off: famosos al horno" -que se grabó semanas después de la muerte de su madre- ha sido su tabla de salvación en este momento.

"No me quiero emocionar. Esto ha sido un regalo para mi, pasar horas y horas aquí con vosotros para demostrar que la vida sigue. Ha venido en un momento muy difícil, pero en el más adecuado en mi vida. Ha sido como: 'Te estoy echando una mano para que la vida siga' ha confesado muy emocionada con lágrimas en los ojos.

Una expulsión que ha dejado abatidos a sus compañeros, especialmente a Rocío Carrasco, a la que en más de una ocasión ha definido como su hermana. "Nos quedamos un poquito huérfanos" ha reconocido después de abrazar, junto al resto de sus compañeros, a una Terelu que ha abandonado 'Bake off' por la puerta grande.