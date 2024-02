Las moscovitas, esa delicia de pastas de almendra y cobertura de chocolate que desde hace un siglo ha venido elaborando, y popularizando hasta niveles máximos, la firma ovetense Rialto, puso el lunes en serios apuros a los concursantes del programa de TVE "Bake Off: famosos al horno". Un programa en el que habituales de las pantallas, los escenarios o las revistas del corazón, como Rocío Carrasco, Ana Boyer, Terelu Campos, Alba Carrillo, Yolanda Ramos, Pablo Puyol, Blas Cantó, Marc Clotet o los hermanos Julio y Patxi Salinas -ya están fuera de concurso las Azúcar Moreno, Manolo Sarriá, y Julio Iglesias Jr-, compiten por ser el mejor repostero, con pruebas que luego enjuician Eva Arguiñano, el pastelero Damián Betular y el chef Paco Roncero.

La realización de moscovitas, junto a otra serie de pastas de te, fue la primera prueba técnica a la que ayer sometieron a los concursantes. Y antes, hubo que dar explicaciones sobre el origen. Fue Eva Arguiñano la que se encargó de puntualizar que además de una serie de universales pastas de té, los aspirantes a pasteleros tenían que hacer una docena de "moscovitas. Y aunque las moscovitas parece que vienen del este, realmente vienen del norte de España", comentó.

No acabó la frase y ya hubo algunos "listos" que ubicaron sin problemas esta delicia pastelera. "¡De Asturias!!, gritó el actor Pablo Puyol, secundado por la hija de Rocío Jurado que no solo confirmó la declaración de su compañero sino que añadió alguna pista de su personal adicción: "Tengo yo un amigo asturiano que me manda cajas", contó Rocío Carrasco.

Ya metidos en harina, el que demostró que poco sabía de las pastas ovetenses fue el futbolista Julio Salinas, que confesó durante el cocinado que le estaba costando lo suyo hacer todas las creaciones, incluidas las moscovitas, que primero atribuyó a reposteros de Galicia. Hasta que le sacaron de su error y, entonces, arrimó el ascua a su sardina, aunque siguió sin acertar del todo.

"¡Ah!, son de Asturias... pues en Asturias estuve dos años, en el Sporting de Gijón. Y te voy a decir una cosa, fue donde mejor me trataron", hiló el exfutbolista y locutor que ayer resultó el expulsado de la jornada porque nada de su horno salió como debía.

Pero si hubo una anécdota que se le va a quedar prendida a las "moscovitas" ovetenses, esa la protagonizó la hija pequeña de Isabel Preysler y Miguel Boyer, Ana Boyer. Pese a ser una de las más duchas en la repostería, la que lo hace todo con más limpieza y con más finura.... en una de sus moscovitas se coló un pelo rubio que, con mala fortuna, se metió en la boca el repostero internacional Damián Betular.

Horrorizado, Betular preguntó que de quién eran aquellas pastas, y su sorpresa fue mayúscula cuando supo que eran de la Boyer, algo que ni sospechaba ya que la mujer aseguró que llevaba "kilos de laca" y ella, de rubia, nada.

La historia acabó entre bromas, con la confesión de la humorista Yolanda Ramos de que igual había sido ella la "maligna" que dejó su pelo en el chocolate. Siempre irónica con lo ordenada, tranquila y resolutiva que suele ser Ana Boyer, Yolanda Ramos había una declaración a cámara en tono de humor: "Equivócate alguna vez, chica, para que no me tenga que arrancarme un pelo y meterlo en tu postre”.

Mucha broma pero, en general, las réplicas de moscovitas asturianas dejaron mucho que desear por "desuniformes, pequeñas, gorditas, falta de horneado....". La enumeración fue cosa de Paco Roncero.