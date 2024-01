No están siendo días fáciles para Tamara Gorro que, a pesar de su situación personal, trata de llevarlo con toda la alegría posible. En esta ocasión, el motivo de su ingreso constante en el hospital no es suyo, sino por un familiar cercano.

El abuelo de la influencer ha sufrido una complicación en su estado de salud por el que tuvo que ser ingresado en urgencias. Ya van varios días desde que el 'yayo'. Gorro, como siempre, puso al tanto a su "familia virtual" de lo que estaba sucediendo: "No os voy a mentir, estoy asustada. Pero estamos juntos y muy bien atendidos. Los hospitales están desbordados y todos los sanitarios sin parar. De esta salimos de una vez más no tengo duda".

Avances paso a paso

Por ahora, las cosas parecen mejorar y Tamara Gorro sigue al frente de todo: "¿Sabéis cómo llamaría a este momento? Como la película: 'En busca de la felicidad'. Os lo juro, me da felicidad. Voy con la maleta, salgo de la tele... Ahora, baños, porque me ha dicho que me espera, que le tengo que bañar".

Y es que para ella su abuelo es como "el mejor regalo del mundo". Acto seguido, contó cómo evolucionaba la enfermedad: "Hora de 'dormir'. Yayo hoy pasó buen día, el gran peligro de las 24 horas pasó, quedan otras 48 y resultado de las pruebas. Yo lo sé, lo sé, lo superamos, sí, me traigo mi pijama y la manta de mis niños para sentirlos cerca... No puedo estar más agradecida con vuestros mensajes... le habéis bautizado como el 'yayodetodos' y llamadme tonta, pero me hace ilusión que le queráis tanto...él os llama 'lo virtual' jajajaja".

Toda esta situación no le ha dejado tiempo suficiente para estar con lo más importante de su vida: sus hijos. Ahora que las cosas parecen estar más tranquilas, Gorro ha podido pasar el día con sus pequeños: "Peli con mis pequeños. Pobrecitos llevan sin estar conmigo desde que sucedió lo del yayo. Nos echamos de menos. Tenía que pasar el día de hoy con ellos. Estoy agotada, me han salido llagas en la lengua yo creo que del cansancio y nervios".

Un susto tremendo

A pesar de ser mucho más optimista con la situación ahora, en un principio fue muy alarmante: "Estamos en el hospital porque al abuelo le ha dado... No voy a ser yo quien diga nada, porque todavía no lo sabemos... Están los médicos haciendo muchas pruebas. Hemos tenido un gran susto que se va a quedar en un susto. Estoy segura. Estamos aquí juntos, he salido solo para contaros".

Tanto es así que incluso necesitó la ayuda de los servicios de emergencia: "He llamado al 112, tengo que destacar la labor. Me iban indicando qué hacer mientras ha llegado la UVI, como ocho o nueve sanitarios hasta que lo han traído. Espectacular".