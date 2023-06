Sin tapujos. Así ha hablado Tamara Gorro de su situación sentimental. La "influencer", tertuliana y modelo no ha dudado en revelar cómo está su corazón -en lo amoroso- a través de las redes sociales, a preguntas de sus seguidores.

Tamara Gorro es una segoviana nacida en 1987 que se dedica a la moda, las redes sociales y la televisión. Se hizo conocida en 2009 por participar en el programa “Mujeres y Hombres y Viceversa”. Desde entonces ha colaborado en otros espacios como “Sálvame Deluxe”, “Supervivientes”, “Sábado Deluxe” o “Mask Singer”.

En los últimos dos años ha confesado sufrir depresión. Esto le llevó a separarse temporalmente de su esposo, el exfutbolista Ezequiel Garay, padre de sus dos hijos. Sin embargo, meses después se reconciliaron.

Todo vino con una ronda de preguntas que Tamara Gorro hizo con sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram. "¿Tienes a alguien especial (en el amor)?", cuestionó directamente uno de sus seguidores.

Tamara Gorro no dudó en contestar. "No.", firmó, sobre un fondo en el que se podía ver un corazón roto, clara muestra de que aún no ha superado su ruptura con el exfutbolista Ezequiel Garay.

No es lo único en lo que Tamara Gorro se sinceró. También reconoció que llevaba sin fumar desde el 30 de julio y que tomaba pastillas para dormir y la depresión. Eso sí, también auguró, pura esperanza, que pronto dejará de requerir esa ayuda.