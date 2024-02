Tras el fulminante despido que sufrió en Telecinco, parece que Alba Carrillo está levantando cabeza. Sobre todo desde el punto de vista televisivo, ya que trabaja actualmente para RTVE con varios programas. Pero no solo eso, y es que la colaboradora ha sorprendido a sus seguidores con una última declaración en sus redes sociales: "Enamorada". Alba Carrillo está de nuevo ilusionada. Después de varios desengaños amorosos, parece que la colaboradora ha encontrado un nuevo amor y no duda en gritarlo a los cuatro vientos. La presentadora ha demostrado que se encuentra a gusto, y desde que fue captada paseando junto al empresario Álex Coves, no ha tenido reparo en compartir que está disfrutando de su amor. Y así este fin de semana los recién enamorados han disfrutado de una escapada romántica que han compartido en las redes sociales, y aunque no ha detallado dónde era, hemos conocido que ha acudido a Burgos. Así, la colaboradora ha aprovechado su perfil de Instagram para compartir unas románticas fotografías con su chico y detalles de esta escapada junto con toda una declaración de amor: "Y una cosa puedo jurar: yo, que me enamoré de tus alas, jamás te las voy a querer cortar. F. Kalho", escribe. Toda una declaración de intenciones sobre la libertad dentro de la pareja, algo que Alba ha defendido en todas sus entrevistas sobre este tema.

Sin embargo ha sido una de las imágenes de su romántica escapada la que ha incendiado las redes. La influencer llevaba un llamativo complemento para hacer frente al frio de Burgos y no dudó en bromear sobre su parecido con un personaje de una serie de dibujos animados. La conversación se producía mientras la concursante de "Bake off" estaba al volante y la imagen ha sido duramente criticada por sus seguidores.