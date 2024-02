Desde que irrumpió en el mercado, en el año 2008, La Señorita, firma encabezada por las hermanas Rocío y Macarena Castaño, se ha convertido en un imprescindible en la maleta de verano de niños y mayores. Tanto su ropa como sus complementos son diferentes, aptos para toda la familia, y pueden personalizarse a gusto del cliente, lo que ha hecho de esta firma ovetense una de las marcas de referencia del sector textil infantil, así como del de los accesorios. Cuelgatodo, bolsas, pañuelos, colgantes, pulseras... el universo de La Señorita no tiene fin y abarca todo lo que la imaginación quiera.

Sus prendas y accesorios tienen un toque exclusivo al que han sucumbido varias famosas. Sara Carbonero lució uno de sus famosos jerseys personalizados y no dudó en elegir un detalle de la marca asturiana para regalar a uno de los hijos de Alejandro Sanz. Ahora la que ha sucumbido a uno de sus complementos ha sido Alba Carrillo. La modelo y escritora da una lección de estilo en cada una de sus apariciones televisivas. En su último proyecto televisivo ha dado un cambio de estilo y se ha bajado de los tacones para adaptarse a las carreras y los retos que se viven cada semana en "Bake Off". Esta semana la finalista de "Supervivientes" consiguió elevar a la categoría de icono una sencilla sudadera morada que combinó con unas zapatillas a juego. El detalle no pasó desapercibido para sus seguidores que se fijaron en el llamativo cuello con estampado de flores que destacaba sobre el resto de conjunto. Se trata de un cuello adaptable a todas las prendas del armario y que podremos usar a lo largo de todo el año. Si te gustan las mezclas y el estilo de las influencers portuguesas no tengas miedo a elevar una sencilla camiseta de rayas marineras con este complemento "made in Asturias". Disponible también para niños y bebés, en la página web de La Señorita se pueden encontrar multitud de estampados y modelos diferentes.