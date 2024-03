Ingresada en la madrileña Fundación Jiménez Díaz desde el pasado sábado a causa de una neumonía que le provocó una importante infección respiratoria, Terelu Campos ha recibido el alta hospitalaria en torno a las 13.30 horas de este martes. "Entré bastante chunga, pero estoy mejor. Entré con un cuadro de neumonía, con una inflamación muy grande y hay una alteración en algo que no sé decir, porque me lío con los nombres. Pensaron que podía tener un trombo en el pulmón y me pasé unas cuantas horas en urgencias hasta que me estabilizaron y subí a planta", ha querido explicar sobre su estancia en el hospital. Unas palabras a las que ha sumado sus próximos pasos médicos: "De momento hay que seguir el tratamiento, que es antibiótico fundamentalmente. Ahora reposo y tranquilidad". Un percance de salud que ha quedado reducido a una neumonía en el pulmón izquierdo, pero que en un primer momento también pensaron que tenía un trombo. Un problema que por suerte los médicos descartaron: "Había un parámetro que salía raro e hicieron todas las pruebas y lo descartaron".