Alejandra Rubio desvela el estado de salud de Terelu Campos y reacciona a los problemas de Carmen Borrego: "Lo está pasando mal".

Las últimas horas del clan de Las Campos no están siendo nada tranquilas. Con Terelu Campos en el hospital por unas complicaciones de salud y Carmen Borrego sufriendo durante los primeros días de Supervivientes, la responsabilidad de la familia ha recaído sobre la más joven, Alejandra Rubio. A sus 23 años, 24 que cumplirá en un par de semanas, se ha convertido en la portavoz de una de las familias más mediáticas del país.

Esta carga parece asumirla con certeza y fuerza. Pese a su juventud, la joven ha estado rodeada desde pequeña del ambiente televisivo y de cámaras que se ha vivido siempre en su casa. Desde la época dorada de su abuela, María Teresa Campos, hasta los momentos en los que las cámaras de los paparazzi perseguían a su madre. Alejandra ha nacido con la televisión como una parte más de su familia y así lo está demostrando a día de hoy.

La familia Campos no está en su mejor momento con dos de las tres caras visibles pasando complicaciones de salud. En el caso de Terelu, se encuentra ingresada en el hospital, recuperándose de una neumonía que sufrió de forma repentina. La situación de Carmen Borrego no es mucho mejor. Pese a que no tiene las complicaciones de su hermana, Borrego se encuentra concursando en Supervivientes, donde no ha empezado de la mejor manera.

Alejandra Rubio habla sobre su madre y tía

Las preguntas han surgido en el entorno de la familia Campos y, en especial, sobre el estado de salud de Terelu Campos. La semana pasada salió a la luz que había tenido que ingresar de forma urgente en el hospital por una neumonía. Las últimas noticias que se tenían era que la colaboradora de TVE estaba recuperándose en el hospital. La propia Alejandra Rubio confirmó la noticia en una de sus últimas apariciones.

"Terelu está mejor, se encuentra mejorándose", afirmó Alejandra, despejando cualquier duda sobre la salud de su madre. Se espera que en pocos días abandone el hospital y regrese a casa donde pueda recargar fuerzas y regresar a su actividad. En la otra punta del mundo, la situación de Carmen Borrego no es mucho más alentador. La tía de Alejandra sufrió un desmayo en Honduras.

"Me he asustado un poco. Venía en el coche pensando en qué había pasado. Lo está pasando mal", afirmó Alejandra. La joven de las Campos quiso transmitir toda la fuerza a su tía. Parece que la concursante sufrió un golpe de calor debido a las altas temperaturas. Primero fue atendida por Miri Pérez-Cabrero y Kike Calleja, posteriormente, fue el doctor del programa el que le hizo una revisión descartando cualquier gravedad en el asunto.