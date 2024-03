Laura Madrueño estalla contra Ángel Cristo en Supervivientes por sus declaraciones: "Yo tengo una enfermedad"

El lunes era el día en el que pensábamos que Ángel Cristo Jr. leería en directo la carta de perdón que su madre, Bárbara Rey, le ha hecho llegar a 'Supervivientes' tras haber alcanzado un pacto con la Fiscalía declarándose culpable de un delito de alzamiento de bienes para evitar su entrada en prisión, disculpándose con su hijo por el problema legal en el que ha metido tanto a él como al resto de su familia cuando la única responsable fue ella por su adicción al juego, algo de lo que está muy arrepentida.

Una carta que Ángel, muy frío, se ha negado rotundamente a leer, llegando incluso a sentenciar a su madre con unas palabras durísimas que preferimos no reproducir siquiera puesto que la acusa de un delito muy grave. "No me gusta nada que me hayáis puesto una carta de mi madre, no me ha gustado, que sea la última vez, por favor" pedía a Carlos Sobera visiblemente molesto, dejando claro que a pesar de las durísimas condiciones en las que está en 'Supervivientes' no ha cambiado de opinión respecto a su guerra familiar.

Apenas una hora antes de que Ángel sentenciase a su madre de la peor manera posible y en directo ante millones de espectadores, Bárbara Rey reaparecía ante las cámaras de Europa Press y no ha dudado en desmarcarse de su propia carta de perdón a su hijo pocos días después de enviársela a Honduras, lo que nos lleva a pensar que tal y como se ha especulado, es un paso que ha dado tan solo porque así se lo han aconsejado sus abogados porque formaba parte del acuerdo al que ha llegado con la justicia.

Se niega a participaren Supervivientes

En Supervivientes, Ángel Cristo ha portagonizado una polémica con la organización. El cocnrusante se negaba a participar alegando una enfermedad de la espalda. La organización del programa aceptaba la decisión del concursante no sin antes explicar qué había sucedido.

El juego consistía en duelos sobre la arena en la que los contrincantes estarían unidos por una cuerda mientras debían colocar las banderas de sus respectivos equipos en el lugar correspondiente. Con ello, la lucha estaba garantizada ya que los estandartes estaban en posiciones muy distantes. Tras los primeros duelos, llegaba el turno de Ángel pero éste se negaba a jugar. No voy a participar en el juego. No voy a hacerlo. Después de ver los latigazos que uno sufre en las lumbares, yo tengo una enfermedad y no puedo correr el riesgo de recibir ese latigazo en la cadera. Lo siento mucho", explicaba. Pero algunas de sus compañeras, como Miri Pérez-Cabrero, le aseguraban que el arnés tiraba de otra zona. Él no quiso escucharlas respondiendo: "Acabo de decir que no lo voy a hacer", insistió.

Ángel Cristo Jr. aseguró que sufre de una "Espondilitis anquilosante, además de los meniscos rotos y operados", por lo que no quería "poner en riesgo el resto del concurso". Carlos Sobera le recordaba entonces la exigencia de las pruebas de 'Supervivientes', algo sabido por todos. Ángel aseguró que era conocedor pero que había cambiado de idea a la hora de ver la prueba en directo. Momentos más tarde, la organización daba la oportunidad al equipo de Ángel Cristo Jr. a que le sustituyese otro compañero para no perder el punto en juego. Antes, Laura Madrueño explicó lo sucedido. "Antes de empezar el juego a todos los concursantes se les ha explicado por completo y detalladamente el juego. De hecho, ellos han sido los que han elegido los duelos en los que se iban a batir y Ángel en ningún momento ha puesto ningún impedimento en disputar ese juego. De hecho, se ha ido jugando en distintos duelos y no ha dicho nada hasta que le tocaba jugar", comenzó la presentadora.

"En ese momento, Playa Condena tenía tres tridentes. Su duelo podía ser decisivo porque esto es el que ganase cuatro y es cuando Ángel ha decidido que no quería jugar y la organización ha dado la oportunidad a Playa Olimpo de que uno de ellos pueda sustituirle en la prueba para que no perdiesen el punto. En este caso es Mario. Tenemos a otras personas con antecedentes de lesiones de espalda, como Arantxa del Sol, que han participado en el juego", concluía Laura Madrueño.