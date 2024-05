Estrella Galán: "El PSOE ha cedido en Europa ante la ultraderecha en el pacto migratorio"

¿A qué desafíos se enfrenta Europa en esta nueva etapa que se abre tras las elecciones del 9 de junio?

Hay dos grandes desafíos: uno relativo al retroceso al pasado, con un modelo neoliberal que lo que pretende es mantener los privilegios de los de siempre, mientras que hay otro modelo que está apoyado por el PP y el PSOE europeos que plantean que nos quedemos como estamos y está cediendo a ciertas propuestas de la ultraderecha. Eso es una gran amenaza porque significa no solo no avanzar, sino ceder en derechos y eso para Canarias supone retroceder en su relación migratoria con el Estado español y con el resto de Europa, significa volver a un política que se aleja de la solidaridad y una política que no avanza en el pacto verde y mantiene los privilegios de los oligopolios. Como alternativa a esas amenazas está la propuesta de Sumar que avanza hacia una Europa de la solidaridad, que apuesta por un nuevo pacto verde, una reindustrialización del sistema que permita empleos de calidad y con garantías para un planeta sostenible. Sin lugar a dudas apostamos por una fiscalidad y una forma de gobernanza que no vaya hacia retrocesos como los que siguieron a las crisis de 2008, con una austeridad y recortes que todavía sufren las familias.

Usted proviene de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y de una larga trayectoria en defensa de los derechos de las personas migrantes ¿Por qué cree que es tan perjudicial el pacto de migración y asilo al que se ha llegado en la UE que el PSOE sí defiende?

El pacto migratorio es un profundo retroceso en materia de derechos y también en solidaridad y en el reparto proporcional de la acogida. Si trasladamos las consecuencias de este pacto a Canarias pueden ser devastadoras para las Islas porque lo que se plantea es que los puntos y países de recepción soporten todo el peso convirtiéndose en grandes espacios de recepción y expulsión inmediata, sin garantías de derechos y sin los tiempos necesarios para identificar los perfiles que solicitan protección internacional y necesitan asilo político. El pacto no resuelve nada sino que convierte a España y a Canarias en lugares fronterizos, vamos a tener que convertirnos en gendarmes para evitar que estas personas puedan llegar a países que han votado a favor del pacto. Lo sorprendente es que España haya votado a favor, desde Sumar no entendemos que España no haya defendido otra postura más contundente y eso se debe a que el PSOE se maneja en dos modelos diferentes: uno el que muestra en el Gobierno de coalición, que gracias al impulso de Sumar hace que las políticas sociales y la visión más progresista del Partido Socialista avance. Pero hay otro Partido Socialista que en Europa pacta con el PP y cede ante las exigencias de la ultraderecha. Cuando oímos a responsables del PSOE decir que el pacto migratorio es el mejor pacto posible ante las presiones de la ultraderecha no podíamos dar crédito ¿Cómo va a ser el mejor pacto posible cuando puede convertir a Canarias en una gran cárcel abierta? ¿Cómo puede ser que Canarias se convierta en el horror que vimos no hace mucho en las islas griegas? El pacto migratorio es una seria amenaza para que eso vuelva a repetirse. Nuestro trabajo en el Parlamento Europeo será tratar de revertir los efectos perversos del pacto de migración y asilo.

Lo último es la petición de 15 países para que se hagan deportaciones fuera de las fronteras comunitarias. Parece una copia del modelo británico ¿no?

Eso es una barbaridad que va en contra de todos los marcos internacionales en materia de derechos humanos y de asilo. El derecho de asilo tiene como garantía el derecho al no retorno, es decir, una persona no puede retornar a un tercer país si su vida corre peligro. Es una barbaridad más que, si seguimos cediendo a las presiones de la ultraderecha y desgraciadamente el PSOE lo está haciendo en Europa, nos vamos a ver abocados a que sea la propia África y Oriente Próximo quienes sean los que manejen nuestras fronteras exteriores. No vamos a permitir la externalización de las fronteras.

¿Percibe que la presión migratoria sobre Europa es cada vez mayor?

La presión migratoria es un desafío que tenemos que afrontar con responsabilidad poniendo en el centro a las personas. Es un desafío abordable poniendo en marcha políticas de desarrollo en los países de origen, tratando de trabajar en políticas de paz para que la gente no tenga que huir. Pero le quiero hacer una pregunta ¿No pudo realmente la UE con la presión de los siete millones de ucranianos que ha acogido en menos de tres años? ¿Se ha roto algo? ¿Se han quebrado nuestras aristas? ¿Las familias han sufrido algún impacto por esta acogida? Creo que no, el relato es el que nos hace ver estos desafíos como positivos o negativos, así que lo importante es que no nos engañen.

¿Qué otros asuntos referidos a Canarias como región ultraperiférica considera prioritarios?

Consideramos que hay que hacer una fiscalidad muy vinculada a la realidad de cada territorio. En Europa vamos a plantear medidas fiscales que aborden situaciones especiales en función de posibles crisis sobrevenidas, pero también de la singularidad de los territorios como es el caso de Canarias. Lo que no puede ser es que un territorio como Canarias viva casi exclusivamente del turismo, creemos que tiene condiciones estupendas para desarrollar una industria verde, sostenible, que fomente empleo de calidad y que realmente pueda ofrecer alternativas a los jóvenes canarios para no tener que trabajar en hoteles o de camareros o tener que irse de las Islas a desarrollar su futuro. Canarias puede ser punta de lanza para esas políticas verdes.

A estas elecciones se presentan varias formaciones de izquierda ¿Qué ofrece Sumar que no ofrezca Podemos o el PSOE en el espacio de la izquierda?

Nosotros somos el único espacio que aúna las diferentes sensibilidades de la izquierda. En esta apuesta ofrecemos diálogo, visión cercana a la realidad de los ciudadanos y de cara al futuro ofrecemos un compromiso de un trabajo de cinco años en un Parlamento que va a tener una importancia vital. Mi participación en este Parlamento es para defender los intereses de los ciudadanos de izquierda que nos votan. Desconozco los intereses de las otras formaciones pero mi intención es quedarme en el Parlamento Europeo.

Aspira por primera vez a un cargo público y no se le esconde que la división está perjudicando a las fuerzas de izquierda ¿Ve con optimismo los resultados que pueda lograr Sumar en el actual panorama político?

La división no es una buena opción pero somos optimistas y no puedo responder por aquellos que no se han incorporado a esta opción política. Tendrá que preguntarles a los otros partidos porqué han querido ir solos y no ir con nosotros que aunamos a las izquierdas. Sumar ha iniciado una trayectoria, somos optimistas, venimos para quedarnos y confiamos en que la población identifique que este proyecto es el más valido para velar por sus derechos.

Nueva Canarias (NC) va en la plancha de Sumar, formación que se define como nacionalista ¿Qué opina de los nacionalismos que han surgido en Europa?

Respetamos mucho la identidad cultural y nacional de cada territorio, no solo NC tiene esa seña de identidad en nuestra coalición, otros partidos también la tienen pero eso no ha ocasionado ningún problema, todo lo contrario. Hay mucho más que nos une que lo que nos separa porque respetamos la identidad de los pueblos. Sí nos preocupan aquellos nacionalismos que tienden a ver Europa como un espacio amenazante y defienden volver a las naciones del antiguo régimen. Ese es el nacionalismo contra el que luchamos y el nuevo fascismo que se abre en Europa.

