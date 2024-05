Kiko Matamoros ha estado los últimos días muy beligerante con Supervivientes y la organización del programa después del asunto de Ángel Cristo y su huida por la isla hondureña. También se refirió a uno de los momentos más misteriosos de esta edición, en el que se dice que Arantxa del Sol agredió al hijo de Bárbara Rey en una lancha. Un episodio bochornoso y del que no han querido hacer ninguna declaración.

El propio Ángel Cristo, en su afán de no callarse nada y evitar las normas del programa, se refirió en varias ocasiones a este hecho, acusando a Arantxa del Sol de ir de víctima y animándola a contar la supuesta verdad de lo que pasó. Ante esto, Kiko Matamoros ha respondido a la organización del reality, instándoles a rectificar y lanzar un comunicado pidiendo perdón por cómo han tratado el tema".

"Una vez metidos en la mierda hasta las cejas, la única posibilidad de salvar la cara es que hoy, cuando empiece la gala, Jorge Javier Vázquez, en nombre de la productora, del programa, de la cadena y el grupo Mediaset, dé respuesta a toda la contestación que hay en las redes sociales, pidan perdón, reconozcan que no han hecho bien las cosas y que debieron sancionar desde el primer momento la agresión de Arantxa a Ángel en la barca", explicó el colaborador.

Su futura paternidad

Marta López Álamo habla de la posibilidad de ser madre junto a Kiko Matamoros aunque por el momento se sienten muy a gusto los dos solos. La influencer cuenta en un evento al que ha acudido cuál es el secreto de su relación con el colaborador de televisión y afirma que se alegra mucho de los éxitos de su marido.

"Estamos muy a gusto los dos. Es la realidad. Tenemos muchas ganas también de tener hijos. Es bastante difícil de decidir porque estamos muy a gusto los dos rollo viviendo en una permanente luna de miel constante y viviendo muy a gusto", añadía la modelo. "Él ya tiene cinco hijos y al final, pues yo estoy muy a gusto sola con él. No sé, es raro, son sentimientos encontrados"

La influencer también ha contado cuenta cuál es el secreto de su relación con el colaborador de televisión y afirma que se alegra mucho de los éxitos de su marido. Sí, la verdad que sí. Todo lo que le pase a a mi marido pues obviamente me alegro", Marta también ha desvelado su secreto para que parezca que vivien en una permanentemente en una luna de miel. "A ver, es que creo que no aparentar no, eso es lo bonito. Yo no. Yo vivo el día a día con él como una persona normal".