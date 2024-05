La expareja de Antonio David y antiguo rostro de Telecinco, nueva concursante de Supervivientes All Stars

“Una edición inédita en la historia de ‘Supervivientes’ y ya podemos gritar su nombre, ‘Supervivientes All Stars”: Así ha anunciado Laura Madrueño la nueva edición del reality show. Sofía Suescun es la primera concursante confirmada y ha dado sus primeras declaraciones desde la Palapa, en Honduras, muy emocionada. Pero, ¿quién acompañará a la influencer? Pues el medio especializado en televisión Algo Pasa ha desvelado en exclusiva de que la segunda concursante confirmada es... ¡Adara Molinero! La reina del reality en nuestro país regresa al concurso donde quedó finalista en la pasada edición. Se viene enfrentamiento Molinero - Suescun.

A pesar de la polémica y de lo mucho que está dando de qué hablar esta edición de ‘Supervivientes’, la realidad es que cada vez queda menos para ponerle fin o, al menos, para ponerle cara al ganador o ganadora, porque, por lo que está aconteciendo en los últimos días, da la sensación de que la polémica va para largo. De que tendremos ‘Supervivientes’ para un tiempo. Desde que el pasado 7 de marzo se tiraran al agua 17 de los 20 concursante que este año han pasado por los Cayos Cochinos, no ha habido gala o, incluso día, en el que el reality presentado por Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda y Carlos Sobera no haya estado en el punto de mira. Para bien, para mal o para regular. Siempre ha habido algo que comentar.

Y puede que aunque este no haya sido, en principio, el motivo que llevó a alargar el formato durante el verano con la celebración inédita de ‘Supervivientes All Star’, no se puede negar que los tiempos están siendo perfectos. La polémica genera interés, y horas y horas de contenido en otros muchos programas. Así, a pesar de que esta edición novedosa que reunirá a algunos de los participantes del reality de Telecinco más exitosos, queridos y reconocidos para conmemorar el 20 aniversario de la llegada del formato a España, no dejará a nadie indiferente, también es cierto que tendrá que superarse mucho para llegar a los niveles en los que nos encontramos ahora con, la edición 2024.

De momento parece que ya lo está empezando a conseguir. Y es que ya se habla del concurso. Y eso que todavía faltan un par de meses para su estreno y aún quedan por conocerse prácticamente todos los nombres de sus protagonistas. Más allá de Sofía Suescun -ganadora de Supervivientes 2018- y ahora Adara Molinero -finalista de Supervivientes 2023-, las identidades de sus futuros compañeros en Honduras siguen siendo todo un misterio.

Tanto es así que las especulaciones, los rumores y las preguntas no han parado de circular por redes sociales y por los medios de comunicación. Hace tan solo unas semanas, Fabio y Violeta rechazaban la invitación debido a sus obligaciones paternales y, tan solo unos pocos días atrás, Marta Peñate aunque parecía también rechazar la oferta, dejaba una puerta abierta. Una puerta que ahora otro de los grandes nombres de la farándula española ha cerrado de golpe poniéndole incluso candado: Anabel Pantoja.

Bombazo con la nueva concursante

Pero tras la bomba del fichaje de Adara, llega otra más grande, si cabe. Se trata del fichaje de Olga Moreno (tal y como ha adelantado el medio especializado en televisión Algo Pasa) ganadora de la edición en 2021 y ex mujer de Antonio David Flores tras salir a la luz su relación con Marta riesco cuando estaba ella en Honduras.

Una nueva concursante que llega en medio de la polémica. Mayte Ametlla se ha estrenado como nueva colaboradora de ‘Ni que fuéramos Shhh’, la versión streaming de Youtube y Twitch de Sálvame, por todo lo alto. Y es que la periodista catalana ha soltado una de las bombas informativas del día en el mundo del corazón y de la farándula nacional, que, por tanto, como no podía ser de otra forma, afecta muy de cerca a ‘Supervivientes’. Porque si por algo está destacando este año el formato de Telecinco es por la polémica. Según Mayte Ametlla, que habla con conocimiento de causa, los favoritismos siempre han existido. Los entresijos son habituales. Siempre han estado presentes en el reality. No se trata de nada nuevo. Sin embargo, sí ha sido desconocido para la audiencia. Por ello, la que fuera directora adjunta de 'Supervivientes' durante 2010 y 2011 ha decidido denunciar ahora, en medio de este intenso debate y en riguroso directo, que el nivel de intervencionismo ha podido incluso decidir quién se alzaba con el premio final. “¿Recordáis quién ganó en 2021?”, empezaba relatando la catalana sin pelos en la lengua. “Cada jueves iba el director y les decía a los concursantes ‘tú no tan cerca de este’, ‘tú espera’. Y los jueves antes de la gala había una persona, que es la que ganó, que decía ‘no me encuentro bien, estoy mal’”, recordaba Mayte Ametlla. “Estaba mala, se la llevaban, ganaba la prueba y aguantó, aguantó, aguantó y ganó ¿Sabéis quién era ella?”, preguntaba a sus compañeros de plató. “Era una mujer”, añadía a modo de pista la ex directora de ‘Supervivientes’ ante la falta de respuestas del resto de colaboradores que no recordaban a la ganadora. “Le interesaba muchísimo a la cadena que ganara”, agregó Mayte justo antes de revelar la identidad de la vencedora de Supervivientes 2021: “Olga Moreno”, sentenciaba dejando sorprendidos a sus compañeros a los que, sin embargo, les cuadró todo enseguida. "Claro que interesaba", añadía Patiño atando cabos.