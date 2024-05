Marta Peñate habla de su llegada al nuevo Supervivientes: "Para ser mamá no sé si viene bien ‘Supervivientes’, aunque no dura mucho ya"

Todavía no ha acabado la edición 2024 de ‘Supervivientes’ y, sin embargo, ya se está hablando -y mucho- de la siguiente temporada. Y es que el reality de Telecinco se alargará hasta el mes de julio gracias a una nueva versión que reunirá a algunos de los concursantes más ilustres, exitosos y reconocidos que han pasado por tierras hondureñas. Se trata de un mismo formato, sí, pero con un lavado de cara. Porque es una versión especial y sin precedentes que pretende honrar y conmemorar los 20 años de la llegada a España de este programa.

Y aunque la noticia de la celebración de esta edición salió a la luz hace unas semanas, aún son muchas las incógnitas que quedan por revelarse. Más allá de que el programa se emitirá tras conocerse el nombre del ganador de ‘Supervivientes 2024’ y de que Sofía Suescun -ganadora de Supervivientes 2018-, será una de las participantes, no se conocen más detalles. Aún quedan por hacerse pública la fecha concreta del estreno, así como los rostros de los demás famosos y famosas que compartirán aventura por las playas hondureñas junto a la hija de Maite Galdeano.

Ahora bien, esta incertidumbre está dando lugar a multitud de teorías y de rumores. Son muchos los nombres que han salido a la palestra, al igual que también son numerosísimas las peticiones de la audiencia por ver, de nuevo, en los Cayos Cochinos a determinados personajes de la farándula española. Precisamente uno de los que más fuerza está cogiendo en los últimos días es el de Marta Peñate. Su carisma y su experiencia en programas y realities de la cadena -ha pasado por Gran Hermano 16, la Isla de las Tentaciones, La casa fuerte, Supervivientes 2022 y Vaya Vacaciones- son dos de sus principales fuertes, al igual que también su conocimiento sobre cómo hacer televisión.

No se cierra puertas

Consciente de las pasiones y de las especulaciones que levanta Marta, no ha querido ni confirmar ni desmentir su supuesta participación en esta edición All Star de Supervivientes. “Los planes de verano los vamos a dejar en el aire”, empezaba relevando a una periodista ante la pregunta de sus ideas para la estación estival. Sin embargo, la ex superviviente aviva, aún más, los rumores con las siguientes palabras respecto a esta edición especial del concurso. “No sé lo sé, no tengo ni idea. Vamos a ver. No te puedo decir nada porque no lo sé. Estoy ahora mismo con los planes para ser mamá, entonces sería algo que tendría que paralizar que para mí es muy importante. Con lo cual sería para mí una decisión muy importante”, confesaba la novia de Tony Spina que, sin embargo, no cerraba ninguna puerta: “No es como cuando fui hace dos años que no tenía nada por medio. Para adelgazar está muy bien ‘Supervivientes’, pero ahora tendría que pensar muchas cosas. Para ser mamá no sé si viene bien ‘Supervivientes’, aunque no dura mucho ya. Es cortito”, expresaba a cámara. De momento lo único que tiene claro la influencer es que se va de vacaciones. “Por ahora me voy a Japón la semana que viene”, decía.