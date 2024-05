Sofía Suescun desvela los motivos de su veto en Telecinco: "Un grave error"

Sofía Suescun ha tenido un regreso fulgurante a la que había sido la cadena que le catapultó a la fama. Después de convertirse en la reina de los realities tras ganar de forma seguida los dos más importantes, Gran Hermano y Supervivientes, poco tiempo después dejó la cadena para no volver a aparecer en ningún otro programa.

No ha sido hasta hace pocas semanas que ha vuelto como sorpresa a su novio Kiko Jiménez. El extronista de 'Mujeres, hombres y viceversa' es uno de los concursantes de esta edición de Supervivientes y ha precipitado que su novia regrese a Mediaset, levantando el veto de la cadena. Pero la cosa no ha quedado ahí, además de dejarle aparecer, Telecinco ha optado por tener a Suescun como su primera concursante de Supervivientes: 'All Stars'.

Detras de estas buenas noticias por su regreso, Kiko Matamoros ha querido volver a hablar del tema de su veto y los motivos, que nunca llegaron a hacerse públicos. "Cometió un error muy grave. Le dieron una campaña publicitaria desde la cadena de enfrente (Mediaset), unas cuchillas de afeitar, y ella por su cuenta le pidió a los anunciantes un plus. Y hay una filtración por parte del anunciante", expresaba el colaborador de 'Ni que fuéramos Shhh'.

Sin embargo, la navarra ha negado esta historia, afirmando que ella nunca llegó a saber las razones por las que dejaron de llamarle de Telecinco. "No sé de qué veto se hablaba tanto. Yo no he visto ningún veto por ninguna parte nunca, la verdad". Además, también afirmó que ella había tenido peso en la decisión de volver a aparecer en la cadena. "Decidí centrarme en otras facetas y otros temas. A veces hay que descansar para volver por todo lo alto como fue el jueves".

La nueva ilusión de su madre

Además de triunfar en cada gala de 'Supervivientes' como defensora de Kiko Jiménez, la madre de Sofía Suescun puede gritar a los cuatro vientos que arrasa allá por donde pasa. Aunque la creadora de hits como 'La papela del camión' siempre hace gala de su supuesta soltería, lo cierto es que alguien ha conseguido traspasar sus murallas y hacerle cierto tilín... ¿o no?

La gran Maite Galdeano ha compartido en redes sociales unas divertidas imágenes en las que pasea por el campo en compañía de un misterioso hombre junto a sus perros. Más tarde, Maite y Pablo (como se llama el susodicho) pasean felices por el supermercado y la elegida de Dios se muestra encantada con los cariñitos de este hombre: "Mi amigo se vuelve loco cuando me ve, no me suelta en ningún momento, qué majo es, esto da gusto de verdad". A esta nueva ilusión de Maite le escuchamos la voz en algún momento del vídeo y lo que le dice a la suegra de Kiko Jiménez nos encanta: "Eres impresionante, mi amor, eres mi vida, hacemos lo que tú quieras".

Este nuevo señor, que parece ideal para Maite, tiene 67 años, es tauro, gasta un extraño acento italiano impostado y... ¡tiene novia! Aunque parecía que habían congeniado a la perfección, el gozo de Maite ha quedado en un poco porque este apuesto desconocido tiene pareja, algo que es sin duda una red flag para Maite.