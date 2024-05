El ganador de Supervivientes que reacciona así al estar con Sofía Suescun en el nuevo Supervivientes All Star: "Un cambio en tu vida"

“Una edición inédita en la historia de ‘Supervivientes’ y ya podemos gritar su nombre, ‘Supervivientes All Stars”: Así ha anunciado Laura Madrueño la nueva edición del reality show. Sofía Suescun es la primera concursante confirmada y ha dado sus primeras declaraciones desde la Palapa, en Honduras, muy emocionada.

Primero comenzaba Carlos Sobera desde el plató de ‘Supervivientes’ en Madrid: “Tenemos algo que anunciaros, algo muy grande. Algo que traspasa los límites de nuestro espacio y que nos lleva a las estrellas”. Y después, Laura Madrueño, desde la Palapa en Honduras, con antorcha en mano: “Estrellas que son aquellas que hicieron historia. Los más fuertes, los más valientes, los más hábiles, los que más nos emocionaron, los que más nos hicieron reír y los que no se callaron. Los que vivieron cada instante de esta aventura como si fuera la primera vez y la última. Ahora tal vez ya no lo sea. Solo los mejores serán los elegidos: una edición inédita en la historia de ‘Supervivientes’ y ya podemos gritar su nombre: ‘Supervivientes All Stars”.

Acto seguido, hemos conocido el nombre de la primera concursante confirmada del reality: “Y el primer superviviente confirmado de ‘Supervivientes All Stars’ es Sofía Suescun”, ha pronunciado Laura Madrueño, mientras le entregaba la antorcha a la que fue ganadora de ‘Supervivientes 2018’. Sofia Suescun ha pronunciado sus primeras palabras como concursante confirmada de ‘Supervivientes All Stars’. Visiblemente emocionada respondía a la pregunta de Carlos Sobera de “¿cómo estás?”.

“No quiero llorar, pero es inevitable. Pisar esto, para mí, no os imagináis lo que supone. Quien vio mi edición sabe todo lo que he vivido aquí, todo lo que sufrí, todo lo que aprendí, todo lo que me llevé”, ha pronunciado Sofía, muy emocionada desde la Palapa.

“Y, sobre todo, el recuerdo tan bonito que tengo ha hecho que vuelva. De verdad, es que no te imaginas cómo de nerviosa estoy. No me imaginaba que jamás volviera a pasar esto. Estoy superfeliz, muy emocionada y hablándote desde el corazón”, ha continuado la que se coronó como ganadora de 'Supervivientes 2018'.

¿Vuelve Jorge Pérez?

Tras el anuncio de Sofía Suescun , los fans del programa ya han empezado a hacer sus cábalas y porras para tratar de descifrar qué concursantes acudirán al programa. Uno de los que suena con más fuerza es Jorge Pérez, ganador de la edición de 2020 y colaborador en el programa tierra de Nadie, que presenta Sandra Barneda los domingos y también en Así es la vida.

Jorge Pérez compagina su trabajo en televisión con su programa de coach de vida sana y comida saludable. "Aquí tienes un ejemplo del plan de alimentación que hemos elaborado para una de mis clientas. Mamá de dos niños, trabajadora dentro y fuera de casa, sentía que era hora de dar un cambio en su vida y volver a cuidar su alimentación y retomar el deporte. Como ves, no se trata de vivir a base de dejar de disfrutar de la comida, sino de saber cómo cuidar a la vez que disfrutas de una alimentación saludable. Si quieres un cambio en tu vida y sientes que es tu momento, vete al link de mi bio o en historias destacadas", escribía en su último feed.

En los comentarios de la publicación son muchos los seguidores de Pérez que han pedido que vuelva a Supervivientes. "Vuelve a supervivientes xfavoooor!!!", escribía una usuaria a la que el colaborador respondía con un corazón. "Jorge vuelve a supervivientes con todos los que te votamos cuando estabas seguro que ganas otra vez porque eres el mejor y eres buena gente".