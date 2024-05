Adiós a Supervivientes: la concursante estrella que el programa estuvo a punto de fichar.

Si por algo se ha caracterizado esta edición de Supervivientes, es por la ausencia de grandes figuras que generen la atención del público de primeras. Cuando se anunció la lista de participantes, una de las críticas era que había muy poco atractivo en las personas que iban a viajar a Honduras. La cadena era consciente de esa problemática y fue uno de los motivos por los que se incorporaron Laura Matamoros y Kiko Jiménez de forma posterior.

Con Carmen Borrego como figura principal del concurso, intentaron atraer la atención de las nuevas generaciones, fichando a una de las figuras más representativas de la nueva ola de influencers y tiktokers que han aparecido en los últimos años. Sin embargo, la aventura de Honduras no es para todos los públicos y siempre hay el riesgo que no quieran enfrentarse a un reto de tal envergadura.

"Me llamaron este año para concursar en 'Supervivientes' y la verdad que no me veo ni de coña en el programa. No por nada, sino porque lo haría regular", expresaba la persona pretendida en un conocido podcast. Después de rendir por encima de las expectativas en 'El Desafío', programa de retos de Antena 3, Marta Díaz no se veía participando en Supervivientes.

"Creo que lo haría mejor. Me da la sensación que es más fácil aguantar en una casa que en una isla", expresaba sin temor, abriendo la puerta a una posible participación en Gran Hermano.

Nuevo abandono, nueva situación

Han pasado un par de meses desde que comenzase esta edición de Supervivientes. Los concursantes ya se han adaptado a las condiciones de escasez y aclimatado a las temperaturas húmedas y calurosas de Honduras. Algunos de ellos, como es el caso de Ángel Cristo o Kiko Jiménez han podido destensar de la convivencia con la visita de sus parejas. También hay otros a los que la tensión y el deseo de regresar está pudiendo con ellos.

Este ha sido el caso de Arkano. El rapero hace pocas semanas ganaba una de las pruebas y se salvaba de la eliminación con el porcentaje de votación más alto de la historia. Unas noticias que le daban fuerzas para seguir con el concurso. Sin embargo, la situación parece que ha llegado a un punto crítico y no le ha quedado otra que activar el protocolo de abandonos preparado para estas situaciones.

"No quiero estar aquí, que no quiero. Es tiempo perdido para mí estar aquí, tiempo que no vuelve. Me sabe mal estar así porque se preocupe mi familia, ya está, quiero hablar con el programa. Me da igual, no quiero estar aquí, no puedo", expresaba el concursante cuando Sandra Barneda le preguntaba. Pocos minutos después, la presentadora confirmaba que se había activado el protocolo.

"Arkano está siendo atendido por la psicóloga del programa, está un poco más tranquilo, pero sigue insistiendo en que quiere abandonar y dice que para él ha terminado la aventura". Ante la sorpresa de todos, la presentadora señaló que están buscando apoyo para que el rapero continúe en el programa. "La madre de Arkano está volando a Honduras".

Las palabras de Arkano

Pocos minutos después de que saltase la noticia del abandono de Arkano, el rapero volvía a ponerse delante de las cámaras para explicar su situación. "No puedo más, para mí esto está siendo un infierno mental cada minuto que pasa aquí, he explotado. Lo siento mucho, lo último que quiero es perjudicar al programa, al que estoy muy agradecido, me han tranquilizado y me han dicho que si me quiero ir me podré ir".

"Que el tiempo no vuelve, tenemos un tiempo limitado en esta vida y quiero aprovecharlo con los míos. Mi tiempo aquí, para mí, ha finalizado", explicaba él, como también aseguraba que esto es algo que ha aprendido en 'Supervivientes': "Esto es un aprendizaje", añadía, justo antes de que Laura Matamoros intercediese para hacer entrar en razón a su amigo.

"Estás haciendo un concursazo, esto es día a día, acuérdate de todas las conversaciones que hemos tenido. Aguanta, el tiempo pasa y luego te arrepentirás de haber dicho que te querías ir", trataba de convencer la hija de Kiko Matamoros.

Más tranquilo, Sandra Barneda aprovechó para explicarle a Arkano que aguantase 48 horas para "madurar la decisión" y que en 'Tierra de Nadie' diese la respuesta definitiva sobre si dejaba el programa o continuaba con la aventura.