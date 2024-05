El público boicotea Supervivientes por "ignorar" el problema de salud mental de un concursante: "Maldad de la situación... de verdad que es de vergüenza"

Hace más de setenta días que diera comienzo la aventura en Honduras de todos los supervivientes de la edición de 2024. Durante estos meses, varios han sido los concursantes que han abandonado el concurso entre expulsiones y recomendaciones médicas. Cada vez más cansados y notando en sus cuerpos las condiciones extremas del programa, no es de extrañar que Arkano haya anunciado su abandono.

Antes de enfrentarse a la prueba por la recompensa de esta semana, el rapero rompía a llorar mientras repetía una y otra vez que "no quiero estar aquí. No quiero. No quiero. No quiero". Con la voz temblorosa, aclaraba que "no quiero estar aquí, no tiene sentido para mí". A pesar de los intentos de Sandra Barneda por dialogar con él, se limitaba a decir que "es tiempo perdido para mí estar aquí, tiempo que no vuelve. No quiero estar aquí".

Aclaraba también que no quería que su familia se preocupara, que simplemente ha llegado al límite y transmitía sus deseos de hablar con el programa para "que me diga cuánto tengo que pagar por irme de aquí" porque esta experiencia "es un infierno". Rápidamente, Laura Madroño le indicaba que abandonara la zona de juegos y el concursante salía de playa para ser atendido por el equipo de psicológicos del programa.

Tras varios minutos fuera de cámaras, Arkano volvía a hablar con Sandra Barneda dejando muy claro cuál era la decisión que había tomado, marcharse de la isla. Visiblemente derrotado, el rapero reconocía: "No puedo más, esto es un infierno, para mí es un infierno mental. El no poder más, llegar a explotar y no poder seguir adelante, lo siento mucho, no quiero perjudicar al programa, estoy súper agradecido pero no puedo más". Después de reflexionar junto a Sandra sobre su paso por el programa, Arkano insistía: "Quiero irme, quiero ir a terapia, que lo necesito y arreglar muchas cosas".

Intentando convencer a su compañero y amigo, Laura Matamoros tenía la oportunidad de hablar con Arkano para madurar mucho más la decisión del abandono consiguiendo que aguante 48 horas más para tomar una decisión definitiva. Finalmente, el rapero tomaba la decisión de aceptar esos dos días más para pensar su futuro en 'Supervivientes' y así poder disfrutar de la visita de su madre en la isla, una visita que por el momento desconoce.

El enfado del público

La audiencia se ha mostrado muy molesta por lo ocurrido en el programa tras escuchar las palabras de Arkano. Así lo han manifestado a través de diferentes comentarios en la cuentas oficiales de redes sociales del reality. "Es acojonante lo de esta edición. Ya no se molestan ni en disimular los favoritismos... Kiko y Marieta roban a Torres de la manera más rastrera y le dejan con ansiedad y llorando y que reciben a cambio? Kiko recibir a su novia, velada romántica solitos y una suculenta barbacoa encima con humillación incluida a los demás....alimentando su ego que encima eso le encanta... Vamos, maravilloso. Miri ha estado castigada por malos comportamientos...por supuesto, con razón. Pero y estos dos? Premios por reírse la gente, por criticar, por putear a los demás? No todo vale por el show...de verdad, es lamentable. Ami Kiko me gustaba pero se está columpiando muchísimo...y lo de Marieta, es de traca... 0 personalidad a la sombra de Kiko, el dice y ella actúa.... Enfin. Creo que no me equivoco al afirmar que es una de las peores ediciones. Arkano....pobrecito...no tienes el apellido "Borrego" "Campos" o un apellido ilustre y "respetable" lo sentimos por ti.... tienes ansiedad? Pues te j****, palmadita en la espalda y a seguir....a la señorona carmen la dejaron en reposo y sin mucho insistirla la mandaron a casa sin pagar penalización..... Puedo seguir y no pararía. Hay muy buenos concursantes que no tienen aún noticias de nadie de su familia y mucho menos han tenido visita y ahí están.......sigo?! De VERGÜENZA!!!". "Sinceramente... él pobre no va a ganar y el programa está machacandolo todo el tiempo,hasta con la ansiedad tan grande que tiene ahora mismo lo mandan a la isla y con esa situación de ver comer a los demás y el nada... en vez de hacer lo que hicieron con la campos que la dejaron una semana aislada y no tuvo que pagar por irse porque tenía ansiedad. A arkano lo dejan en la isla en plena ansiedad y con maldad de la situación... de verdad que es de vergüenza como tratan a unos concursantes y a otros la organización!!! Ya lo que falta es que al pobre le hagan pagar por irse con ansiedad vamos...", son algunos d elos mensajes que han dejado los usuarios.