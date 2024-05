María Patiño confirma el adiós de Ana Rosa Quintana: "Joaquín Prat va a las tardes"

No lleva ni una semana de emisión y, sin embargo, el programa que emite Canal Quickie a través de Youtube y Twitch Ni que fuéramos Shhh ha soltado ya varias bombas informativas. Auténticas exclusivas. Los antiguos colaboradores de ‘Sálvame’ han regresado a las pantallas por todo lo alto, con más fuerza que nunca. Tenían ganas de hablar y así lo están haciendo, sin pelos en la lengua y sin ningún tipo de prohibición, más allá de las que ellos mismos aseguran estar sufriendo por la competencia. Y es que como denunciaba Kiko Matamoros esta misma tarde, “ciertas productoras han advertido a sus trabajadores de que no hablen conmigo más allá de temas de fútbol”, por ejemplo, “refrescándoles la memoria”, ha continuado, “de que tienen firmado un contrato de confidencialidad”.

Ahora bien, estos vetos informativo que dejaban muy tocada la prestadora del nuevo formato, María Patiño quien llegaba incluso a afirmar “tener un poco de miedo porque haya personas que puedan sentir que pueden perder su trabajo por tener contacto con nosotros”, no han sido, sin embargo, capaces de impedir al equipo soltar una nueva información polémica. Y es que Ana Rosa Quintana podría haber pedido abandonar su programa, TardeAR. La presentadora que, supuestamente, querría volver a las mañanas -su franja horaria predilecta y que ocupaba hasta la cancelación de ‘Sálvame’ hace poco más de un año- ya le habría comunicado la decisión a la cúpula. “Lo que se publica no es que vuelva a las mañanas, es que ella quiere hacer la sección ‘La Mirada Crítica’ que hace Ana Terradillos”, apuntaba María Patiño.

Rumor en los pasillos

Y, si bien es cierto que esta noticia salía a la luz de la mano del ex colaborador de Telecinco Diego Arrabal y era desmentida por la propia productora de Ana Rosa, Unicorn Content calificándola de “absolutamente falsa”, los tertulianos de ‘Ni que fuéramos Shhh’ no tendrían esto tan claro. “El rumor siempre es la antesala de la noticia. Nosotros lo sabemos muy bien. Estuvimos casi un año escuchando que nos iban a cortar la cabeza hasta que nos rodó la cabeza”, opinaba Kiko Matamoros para añadir y meter así más dudas al desmentido: “Hay varias evidencias. La fundamental tiene que ser la decepción, la preocupación y la caída en desgracia de Ana Rosa Quintana respecto de la audiencia. Los malos datos de audiencia. Ayer, por ejemplo ‘Fiesta’ hizo un 8, que son casi 4 puntos menos que lo que hacíamos nosotros”.

“Cuando estaba en la mañana tenía mucha más audiencia y más interés para el público. Sin embargo, ha intentado desnudar un santo para intentar vestir otro y al final se ha cargado la mañana para fracasar en la tarde”, sentenciaba tajante el ex marido de Makoke mientras María Patiño aprovechaba para develar a la audiencia un fuerte rumor que hay a día de hoy por los pasillos de Telecinco. “El viernes pasado estuve con gente de la cadena de enfrente que están actualmente trabajando allí", comentaba sin querer revelar nombres. “Y, hablando de la vida me dicen que el último rumor que había era que Joaquín Prat va a las tardes y que Ana Rosa vuelve a las mañanas”, expresaba la gallega explicando, de paso, la negativa de la productora de Ana Rosa a proporcionarles información al respecto. “A las 11 de la mañana nos dijeron que nos volverían a llamar y no lo han hecho. A las tres de la tarde, antes de empezar, hemos vuelto a llamar y ha saltado el buzón de voz”, concluía la presentadora.