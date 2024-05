Bombazo en Supervivientes: se anuncia que Adara Molinero regresa a Honduras tras el regreso de Ángel Cristo

Aparentemnte tranquilo y reconciliador, Ángel Cristo ha regresado a España para enfrentarse a su paso por 'Supervivientes' y su expulsión disciplinaria. Luciendo su característica cinta roja sobre la cabeza en memoria de su padre, Ángel reconocía en plató: "Cuando tomé la decisión de escaparame no pensé en las consecuencias" y añadía "me arrepiento de la súltimas palabras que dije, no puedo justificarlas, solo puedo pedir disculpas a la gente que haya ofendido, en ese momento me expresé mal".

Sin separarse del palo con el que ha pasado la mayor parte del concurso en el que ha ido marcando las semanas que ha pasado en la isla, Ángel reconocía: "He pertenecido al mundo del espectáculo desde que nací pero nunca había estado en un reality, muchas veces me he soprendido a mí mismo en mis intervenciones en plató". Ante la súplica de Sandra Barneda de que fuera sincero durante la entrevista, el concursante reconocía: "Siempre he sido sincero, hoy estoy muy sensible porque salir de allí y volver ha sido un golpe muy fuerte para mí". Echando la vista atrás y recordando su discusión con Aurah Ruíz tras la que la convivencia saltó por los aires, Ángel sentenciaba: "No voy a justificar la frase que dije, solo puedo pedir dispuclpas. Aurah sabe mejor que nadie cosas que he vivido, he llorado con ella muchísimas cosas compartiendo cosas de nuestros hijos". Una vez más Ángel aprovechaba la ocasión para pedir disculpas: "Yo no soy machista, me he criado con mujeeres, las valoro mucho más que a los hombres. Aurah no debería jugar con eso, yo he pasado un año muy duro".

Ante la insistencia de Sandra, Ángel dejaba claro que él ha pasado por momentos extremos durante este año por culpa de su ex mujer y no pudo soportar que su cumpañera se lo recordara: "Ese comentario fue una mala expresión, he vivido un año en el que he estado a punto de perderlo todo, lo que estuve pensando fue en la persona que me ha hecho pasar un año terrorífico, para mí, mi hija es lo más importante del mundo".

Manuel Riu

Tras visionar el momento exacto en el que decidía saltarse las normas del concurso, Ángel explicaba: "Cuando yo era un niño y mi madre me echaba de casa, yo me escapaba, a veces he estado noches fuera en un bosque. En ese momento no pensé en irme y no volver pero me encontré en una situación en la que no paré de caminar". Sobre su polémica frase 'porque me he dejado encontrar', el concursante explicaba por qué lo hizo: "Estaba muy enfadado, se permitieron cosas que no se deberían haber permitido".

Intentando explicar su actuación, Ángel insistía: "Si no hubiera sido un año tan complicado paa mí a lo mejor hubiera analizado las cosas antes". Sobre si era el mejor momento para concursar por la etapa en la que está de su vida, analizaba: "Yo quería venir a Supervivientes, me lo habían ofrecido otros años, pero yo estaba estudiando. Este año decidí venir por mi hija, hay muchas cosas que no se tratan de dinero".

Cuando Sandra le preguntaba por el gran recorrido que hizo durante sus tres horas de desaparición, Ángel reconocía: "Cuando cruzas los límites marcados es selva, no hay caminos marcados. Tardé mucho en darme cuenta del peligro que corría porque yo no paraba de caminar, hubo momentos en los que me encontré muy débil".

Supervivientes All Stars

“Una edición inédita en la historia de ‘Supervivientes’ y ya podemos gritar su nombre, ‘Supervivientes All Stars”: Así ha anunciado Laura Madrueño la nueva edición del reality show. Sofía Suescun es la primera concursante confirmada y ha dado sus primeras declaraciones desde la Palapa, en Honduras, muy emocionada. Pero, ¿quién acompañará a la influencer? Pues el medio especializado en televisión Algo Pasa ha desvelado en exclusica de que la segunda concursante confirmada es... ¡Adara Molinero! La reina del reality en nuestro país regresa al concurso dodne quedó finalista en la pasada edición. Se viene enfrentamiento Molinero - Suescun