Piden la expulsión inmediata de Kiko Jiménez por esta imitación de Ángel Cristo: "Porque tengo un hijo... qué vergüenza tío de verdad".

Tras su expulsión disciplinaria de 'Supervivientes 2024' -por saltarse las normas del concurso abandonando el perímetro de seguridad de la isla y desapareciendo durante más de tres horas poniendo en peligro su propia integridad física- y su llegada a España en la madrugada de este viernes desafiando y embistiendo a la prensa con mucho sentido del humor, Ángel Cristo Jr. por fin se ha reencontrado con su pareja y gran defensora desde que arrancó el reality, Ana Herminia Illas.

No fue, como todos pensábamos, en directo durante la gala de 'Conexión Honduras' por decisión de la organización del programa al tratarse de un concursante expulsado. Antes de poder abrazar y besar a su 'mujer', el hijo de Bárbara Rey tuvo que dar la cara y dar explicaciones por su actitud, emocionándose hasta las lágrimas al recordar su concurso, del que no ha dudado en sacar el lado positivo a pesar de los duros enfrentamientos que ha protagonizado con muchos de sus compañeros.

Y una vez pidió disculpas por haberse 'saltado a la torera' las normas y por sus criticadísimos comentarios a Aurah Ruiz -a la que llamó indigente mental, basura o gentuza entre otras lindezas, y dijo que las mujeres solo sabían 'pisar' a los hombres-, asegurando que no es machista, Ángel abandonaba las instalaciones de Mediaset y a las puertas de la cadena se producía su esperadísimo reencuentro con Ana Herminia para poner rumbo juntos a su casa e intentar recuperar la normalidad tras su polémico paso por la isla.

Felices y emocionados por estar por fin juntos de nuevo, el hijo de la vedette y la venezolana, caminando de la mano e intercambiando confidencias en todo momento, no han dudado en posar ante las cámaras y darse un romántico beso antes de subirse a un coche para regresar a su domicilio.

Lo que ocurre en Honduras

La expulsión de forma disciplinaria de Ángel Cristo de 'Supervivientes' sigue dando todavía mucho de qué hablar. Ya no solo fuera de Honduras, sino también en la isla. Los concursantes no han tardado en reaccionar y ha sido el tema más recurrente estos días entre los supervivientes. Algunos se lo han tomado mejor que otros, algunos le recuerdan más que otros y hay quien se arrepiente por lo que pudo haberle dicho y no le dijo o por el contrario, lo que le dijo y ahora se arrepiente de sus palabras.

Aurah Ruiz, con quien Ángel Cristo mantuvo una fuerte discusión que propició la huida de este de la playa, rompía a llorar: "Me arrepiento mucho. Porque tengo un hijo... qué vergüenza tío de verdad". Pedro García Aguado hacía de coach y aseguraba que "siempre tenemos la posibilidad de decidir cómo responder". "Ya pero es que no... ni me acordaba que había dicho eso, tío", contaba Aurah Ruiz. Marieta aseguraba que Ángel Cristo no tenía remordimiento tras esa discusión que tuvo con la concursante canaria. Aurah mandaba un mensaje: "Solo quiero pedirle perdón a la familia. En el puente intentó sacarme ese límite y al día siguiente lo intentó para que yo perdiera los papeles". Pedro García continuaba con sus 'speeches': "Gestión del momento. Yo decido cómo quiero contestar a ese ataque. Tenías que haber utilizado otro argumentos. Él también". La reacción de Aurah no fue la única en Honduras. El resto de concursantes también lo hicieron, pero cambiando las lágrimas por críticas. "Se quería ir de verdad y creo que lo hizo queriendo", confesaba Gorka. Por su parte, Kiko Jiménez decía que "se podría haber ido de otra manera". Todos llegaban a una conclusión: las maneras y formas de Ángel Cristo no fueron las adecuadas: "Se han cruzado líneas muy fuertes", señalaba Miri.

Pero si hay una reacción que ha sobresaltado ha sido la de Kiko Jiménez, recreando de la mejor manera posible al hijo de Bárbara Rey e imitándole a la perfección en sus movimientos, además de en su manera de hablar y de actuar.

Un aimitación que en redes sociales no ha gustado a bastantes usuariios, que han criticado las formas de Kiko. "No soporto a este chico quiere ir de gracioso,y tiene una maldad le da igual hacer daño a la gente...solo hay que ver cómo trata a los compañeros ,KIKO FUERA". "Kiko a la calle cuando tengas que imitar a Ángel Cristo imita a tu padre primero ya está bien de bullying y de reírse de las personas a dónde vamos a llegar así está España"