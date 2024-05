El as en la manga de Ángel Cristo para que Mediaset le blinde y no le vete: "Le asestó 3 soberanos puñetazos"

Ángel Cristo Jr. ha protagonizado una escena sin precedentes en la historia de 'Supervivientes'. Tras una fuerte discusión con Aurah Ruiz, el concursante infringía las normas y traspasaba la zona de seguridad, poniendo en peligro su integridad física y la del equipo del programa que tuvo que ir en su búsqueda. En 'Supervivientes: Tierra de nadie', descubríamos la cronología del grave suceso y la sanción que recibía Ángel por ello.

La gala comenzaba con Carlos Sobera explicando lo sucedido con Ángel Cristo: "El concursante ha permanecido en paradero desconocido durante más de tres horas. Tres larguísimas horas en las que ha atravesado, además, una zona muy peligrosa (...) La situación ha generado mucha angustia a la organización y a sus compañeros, hasta que al final fue localizado en perfecto estado", comunicaba. El presentador añadía que "tuvo que intervenir la Fuerza Naval de Honduras" (aunque las imágenes no se emitirían en la gala por la legislación hondureña que impide mostrar al Ejército en acción) y que Ángel Cristo permanecía aislado de la convivencia a la espera de conocer las consecuencias de su grave imprudencia. Tras conocer todo lo sucedido en 'Supervivientes: Tierra de Nadie', Carlos Sobera anunciaba a Aurah Ruiz y Ángel Cristo Jr. las consecuencias de sus actos.

"Tras el altercado en el que ambos cruzaron varios límites en el respeto entre concursantes, la organización ha tomado la determinación de que Aurah Ruiz reciba una nominación directa en el caso de ser salvada el próximo jueves. Y esperamos que esta nominación sirva como ejemplo a todos y que estos comportamientos no vuelvan a repetirse", comunicaba el presentador en primer lugar.

A continuación, Carlos Sobera desvelaba que el concurso de Ángel Cristo había terminado: "Ángel Cristo ha incumplido una de las normas principales y básicas de 'Supervivientes': saltarse el perímetro de seguridad poniendo así en riesgo tanto su seguridad como la del equipo que tuvo que enfrentarse a su incansable búsqueda durante más de tres horas. Tras analizar las imágenes al completo de lo ocurrido, al detalle, la organización de 'Supervivientes' ha tomado la determinación de que el concursante ponga fin de forma inmediata a su paso por el concurso".

"Gracias. Es lo que yo quería: marcharme", reaccionó Ángel Cristo Jr. mientras sus compañeros se quedaban impactados con la noticia.

El as en la manga

Y la pregunta es, ¿qué va a hacer ahora Telecinco con Ángel Cristo? Aún está muy reciente el veto a Arantxa del Sol tras confesar a Sandra Barneda que le agredió físicamente. Una agresión que fue vetada días después de que se produjera y 24 horas más tarde de las explicaciones de la presentadora y moderlo tras la presión generada por la audicencia en redes sociales condenando el acto.

“Por mucho que se intentó tapar, se ha conocido que existió una agresión por parte de Arantxa del Sol sobre Ángel Cristo, pero no se han contando ni los motivos, ni cómo actuó el programa, ni el carácter de la agresión, que fue infinitamente más grave de lo que se ha contado”, soltaba Kiko Matamoros en el plató de Ni que fuéramos Shhh, dispuesto a no callarse nada. “Empezando por el carácter de la agresión, Arantxa refiere una colleja. Todos silencian y miran para otro lado, pero la realidad es que Arantxa le asestó 3 soberanos puñetazos, 3 soberanas hostias a Ángel Cristo” desvela el colaborador, tajante. Los hechos que denuncia el ex marido de Makoke ocurrieron en una de las barcas cuando ambos implicados volvían de una prueba rumbo a sus respectivas playas.

Un argumento que Ángel Cristo puede utilizar a su favor una vez que llegue a España y conozca todo lo que ocurrió con este suceso.