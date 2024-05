Tras una brutal discusión con Aurah Ruiz en la que ambos se faltaron gravemente al respeto y en la que la tachó de "desgraciada", "indigente mental" o "basura", Ángel Cristo Jr. huía de los Cayos Cochinos. Sin pensar en las posibles consecuencias -o quizás sí como apuntan algunos- el hijo de Bárbara Rey huía se saltaba el perímetro de seguridad de 'Supervivientes' y permanecía desaparecido durante toda la isla.

Esta actitud, con la que puso en peligro tanto su integridad física -puesto que es un terreno muy peligroso al que no pueden acceder bajo ningún concepto por su propia seguridad- como la del equipo del reality, suponía su expulsión fulminante por motivos disciplinarios, poniendo fin antes de lo pensado a un concurso que muchos estaban seguros de que ganaría y se llevaría los 200.000 euros.

Mientras Bárbara Rey no se ha pronunciado públicamente sobre el comportamiento de su hijo, y su novia Ana Herminia lo ha hecho a través de redes sociales para mostrarle su apoyo incondicional y celebrar que pronto estarán de nuevo juntos, Arantxa de Benito -madre de Zayra Gutiérrez, que abandonó 'Supervivientes' la primera semana de reality por dolores de espalda- no ha dudado en sentenciar a Ángel durante la entrega de los premios 'TalentT', donde ha recibido un reconocmiento en nombre de la ONG Infancia Sin Fronteras.

"Le han echado porque ha traspasado los límites, no solamente en su actitud sino también en sus palabras. Hay que tener cuidado con lo que se dice, a quién se le dice, cómo se dice y dónde lo dices" ha asegurado, reconociendo que aunque "no ha hecho un mal concurso en algunas cosas, creo que ha hecho un mal concurso en otras porque al final la cabeza y la psicología y las formas de hablar y de expresarte son muy importantes. Y creo que en ese punto ha dejado mucho que desear, para mi gusto".

Sobre cómo se encuentra Zayra, a la que en las últimas galas no hemos visto en el plató de 'Supervivientes', Arantxa nos ha contado que "ya está prácticamente recuperada" y cada vez "con menos dolorcitos". Un problema de salud que le impidió darlo todo en 'Supervivientes', aunque su madre asegura que "prometía, prometía". "Lo pasé mal, las madres sufrimos mucho. Me dio mucha rabia, a ella le dio mucha rabia porque Zairi es una caja de sorpresas y creo que hubiese dado un buen show y hubiera sido una buena concursante. Pero bueno, todo pasa por algo, lo que sucede conviene. Ya vendrán otras cosas" añade.

¿Y ella? ¿Iría a 'Supervivientes'? Como confiesa, "ahora que me he enganchado tanto veo que es durísimo y cada semana que pasa veo a los concursantes y me sorprendo y digo, guau, ¿no? Porque es una experiencia muy dura, no solamente físicamente, sino psicológicamente. Tienes que tener la cabeza muy preparada para ello. Y bueno, también es un reto personal, yo creo que, para uno, ¿no? Entonces, no sé, la vida dirá lo que tenga que ser". Es decir, no lo descarta, aunque como desvela "no tengo tiempo ni para pensarlo".

El mensaje de Ana Herminia

Desde que se supiera la noticia de su expulsión, su mujer ha reaccionado a través de redes sociales. 'Así es la vida' se hacía eco del último mensaje que Ana Herminia ha publicado en Instagram en el que decía: "No hace daño quien quiere sino quien puede". Es más, cree que con esta decisión, el concurso les ha hecho "un gran favor".

"Ahora solo esperar que llegues", continuaba diciendo, llamaba a Ángel "guerrero de vida" y añadía que le toca demostrar "una vez más" de qué está hecho: "Tu fuerza y valentía se seguirá demostrando".

"Y tú le quedaste demasiado grande a todo y a todos", asegura Ana Herminia, que cree que ahora empieza la vida de Ángel, una etapa que tiene que afrontar "con la cabeza en alto", también "sin callar" y con el objetivo de ser "feliz": "Es lo que te mereces".

Y, dicho esto, Ana Herminia se despedía con un hashtag asegurando que el 'team Ángel' "no se va a ningún lado".