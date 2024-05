Adiós a Sandra Barneda: el plan de Mediaset para "poner a Arantxa del Sol" presentado Así es la vida en Telecinco

El culebrón Ángel Cristo parece no terminar nunca. Y es que raro es el día que no haya alguna noticia relacionada con él, con su concurso, con su pareja Ana Hermina, con su madre Bárbara Rey o con su hermana Sofía Cristo, por ejemplo. De hecho, se puede decir que lo habitual es incluso que en unas mismas 24 horas salgan a la luz varias informaciones nuevas sobre el superviviente. Y cada cual más impactante que la anterior. Sin ir más lejos hoy mismo se ha hecho pública la intervención de un cuerpo de militares en los Cayos Cochinos para buscar a Ángel Cristo, que se había fugado del perímetro del reality. Ahora, esta no ha sido la única bomba. La otra se daba a más de 8.000 kilómetros de distancia, en España y la protagonista era Ana Herminia.

La nuera de Bárbara Rey ha hablado sin pelos en la lengua con los periodistas que le sorprendían por la calle. “Esto es un show”, empezaba expresando en referencia a ‘Supervivientes 2024’. “Después de lo que viví en Honduras y cómo llegué yo, fue el punto de inflexión por el cual regreso como regreso, que es rota y destrozada”, sentenciaba tajante, aunque prudente ya que “no puede contar más porque está en manos de los abogados” ni quiere “perjudicar el concurso de Ángel”.

Eso sí, ni los asuntos judiciales ni el devenir del reality han impedido que Herminia lanzara una amenaza de lo más directa: “Que sepan que a mi no me calla nadie, que voy a hablar. Voy a hablar y me da igual si no me dan cabida en la tele. Los que han pasado los límites son ellos porque nosotros no tenemos ni defensor en plató. Hoy recibimos una llamada de que mañana va a haber un defensor en plató, espero que lo cumplan”, sentenciaba la cuñada de Sofía Cristo.

Una situación compleja y muy controvertida que no parece, sin embargo, infundada. Del mismo modo que tampoco da la sensación de que la polémica vaya a resolverse en un futuro cercano. Y es que en ‘Ni que fuéramos Shhh’ han desvelado más datos que añaden, si cabe, más leña al fuego. De todos los ex colaboradores de ‘Sálvame’, los más críticos y los que más ganas de hablar han tenido han sido Kiko Matamoros y María Patiño. “La pregunta es ¿por qué la vetan? ¿La vetan porque tenía conocimiento de lo que ocurría en la isla y no lo podía contar?”, reflexionaba en voz alta la presentadora del programa esperando una respuesta que no se hizo esperar. Porque Matamoros recogía el guante enseguida.

“Ella (Ana Herminia) viene escandalizada de allí. Habla con Ángel y Ángel le cuenta todo, osea que ella sabe perfectamente cuál es la situación”, decía contundente el colaborador. “A mí lo que me llega es que en una pausa de una gala de ‘Supervivientes’ en la que coincide con Arantxa, las dos discuten y tienen que separarlas. No sé si a partir de ahí se convierte en persona non grata”, añadía Kiko Matamoros que aprovechaba para desvelar que Telecinco pretendía sustituir a Sandra Barneda en ‘Así es la vida’ con Arantxa del Sol. Por su parte, Patiño agregaba lo siguiente: “me han contado que Ana Herminia está vetada por la cadena de enfrente. Han querido contar con ella para ‘De viernes’ y no la quieren en plató”.