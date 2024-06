Anabel Pantoja atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida. La influencer espera su primer hijo junto a David Rodríguez, el fisioterapeuta de su tía Isabel Pantoja con el que sale desde hace más de un año. Lo anunció de forma inesperada en la portada de una revista y no se ha librado de ser blanco de los críticos que la acusan de comercializar con la vida de su bebé incluso antes de que nazca. "No sabéis hasta qué punto podéis tocar el alma y la cabeza con una sola frase dañina (...) He trabajado en la tele y sé cómo va, pero sacar de donde no hay o intentar darle la vuelta a algo tan normal y bonito como un embarazo me parece asqueroso", sentencia la influencer, que acto seguido defiende su derecho a rentabilizar los aspectos de su vida privada que quiera.