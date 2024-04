"Autovía por Jove, no". Decenas de vecinos se concentraron esta mañana en la Plaza Mayor de Gijón para exigir al Ministerio de Transportes una solución para el tráfico pesado en la zona oeste de Gijón que no pase "por una autovía a cielo abierto". "No lo permitiremos", han adelantado los vecinos, en una protesta a la que también se sumaron los concejales de la corporación municipal, que interrumpieron el Pleno en señal de apoyo.