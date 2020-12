Mañana jueves a las 11 de la mañana la familia Franco debe entregar las llaves del Pazo de Meirás a su nuevo propietario, el Estado. La casa de veraneo de Franco, declarada Bien de Interés Cultural, ha de ser devuelta, pero el abogado de la familia mantiene la batalla legal hasta el último minuto por las joyas que contiene en su interior. Los Franco piden al juez que especifique qué bienes pueden llevarse antes del cambio de titularidad. Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha dado una conferencia de prensa esta tarde en A Coruña para explicar su idea sobre lo que va a ser el Pazo de Meirás en el futuro. "Necesitaremos unas semanas. Cinco o seis semanas serán suficientes para que el visitante cuando vuelva a entrar en este lugar se encuentre con la verdad de lo ocurrido con la presencia de Franco allí, ha dicho. Además, Calvo ha sido preguntada por el pago hecho a Hacienda por el rey emérito relacionado con los fondos de sus tarjetas opacas al fisco. "No tenemos nada que decir. Lo ha dicho esta mañana la ministra portavoz. Forma parte de una actuación de carácter personal del rey Juan Carlos y no hay nada más que decir. Entre otras cosas porque parece que se ha hecho pública la carta de sus abogados. Con esa publicidad todo el mundo tiene el conocimiento y el Gobierno no tiene nada que añadir", ha zanjado.