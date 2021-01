El consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas, ha comparecido ante la prensa tras conocerse que ha recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Villegas ha defendido que a él “no le han pillado en nada”, que si se ha vacunado es por su condición de sanitario y que de eso no se puede desligar. Ha insistido “mis documentos ponen que soy médico, no ponen que soy político”. Y ha lanzado una pregunta al aire: “Si alguno de ustedes tiene aquí una parada cardiorespiratoria ¿quién lo va a atender, el consejero o el sanitario?”. El consejero murciano, no obstante, ha pedido disculpas por si a alguien le ha molestado su forma de actuar, aunque a su modo de ver es correcta.