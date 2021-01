El ya ex consejero de Salud de la Región de Murcia, Manuel Villegas, ha comparecido este miércoles junto con el presidente, Fernando López Miras, para explicar el porqué de su renuncia en el cargo. Manuel Villegas, había rechazado en un primer momento dimitir tras conocerse que unas 400 personas de la consejería sanitaria han recibido la primera dosis de Pfizer cuando aún no ha acabado la inmunización de los colectivos vulnerables. Villegas ha explicado que “es difícil saber quién es y quien no es necesario en el ámbito sanitario. Todos somos necesarios contra la pandemia, y está claro que parte de la sociedad no lo ha entendido. Creo que es momento de volver a rencontrarme y volver a la cardiología”.