Las palabras del diputado del PP Diego Movellán a la ministra de Trabajo en la comisión de Trabajo en el Congreso han provocado una enorme polémica: "Ustedes hablan mucho igualdad en su partido y su propio líder nos ha dejado claro que ahí dentro las mujeres solo suben en escalafón si se agarran bien fuerte a una coleta, que para eso son ustedes como el cuento de Rapunzel", ha afirmado dirigiéndose a la ministra Yolanda Díaz.La ministra ha pedido en su turno de palabra al portavoz del PP que rectifique: "Creo que son impropias de esta cámara y muestran un ejercicio claro de machismo", ha expresado. El diputado se ha reafirmado en su posición: "Como me acusa directamente de machista que nunca lo he sido ni lo seré nunca, en este caso no tengo ningún inconveniente en retirarlo porque todos los españoles sabemos cómo funciona su partido y los nombramientos". Díaz ha añadido que cree "sinceramente que los ciudadanos y ciudadanas de este país se merecen una oposición mejor, merecen un PP mejor. Estoy segura de que usted es capaz de hacerlo. Las mujeres no nos merecemos este trato".