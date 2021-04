La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, se ha mostrado orgullosa de su actuación en el debate de este viernes en la Cadena Ser donde los candidatos de los partidos de la izquierda abandonaron el plató tras negar monasterio las amenazas por carta a Pablo Iglesias. "Ya visteis como estamos rodeados de progres y de medios de comunicación sometidos a la izquierda. Ya visteis a la entrevistadora dándole la manita a Pablo Iglesias, diciéndole 'no te vayas', y el otro con cara de cordero degollado", ha afirmado durante el acto de campaña.Por su parte, Santiago Abascal, ha vuelto a sugerir que las amenazas son inventadas y se ha reído de Pablo Iglesias: "Nosotros no lloriqueamos, no se puede uno creer que está en la batalla de Stalingrado y luego actuar como un comediante y un llorón".