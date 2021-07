Nuevo Gobierno y nueva foto que muestra siete incorporaciones, cambios en la estructura y un récord: posan catorce mujeres por ocho hombres. Posados llenos de gestos cariñosos entre viejos y nuevos compañeros del Ejecutivo. Con sus carteras, los recién nombrados se han enfrentado en solitario las exigencias de los fotógrafos. Cumplida su función, las carteras han quedado abandonadas en una sala anexa a esa otra donde se toman las decisiones. Vuelven las apreturas a una mesa con 23 miembros que no se había usado desde marzo pasado por las medidas anticovid. Antes de la rueda de prensa María Jesús Montero ha traspasado de forma informal la portavocía a Isabel Rodríguez. "Os dejo en las mejores manos", ha dicho. Aunque Rodríguez ha pedido benevolencia en su primer día, le han puesto en aprietos con la situación en Cuba. No ha llegado a pronunciarse sobre si le parece o no una dictadura.