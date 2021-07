El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado hoy, utilizando un símil olímpico, que el Gobierno de Sánchez es "medalla de oro en destrucción de la economía nacional, plata en mortalidad de COVID y bronce en destrucción de empleo y desigualdad". Casado se ha referido además a la Conferencia de Presidentes y le ha pedido "un respeto" a todos los presidentes sean del partido que sean. "Ha mandado dos líneas en el orden del día ¿Eso es diálogo? Los presidentes autonómicos están hartos de que se establezca un mercado persa...Pedimos un respeto y si no, que no la convoque para humillar a algunos diciéndoles que son menos que otros porque no tienen votos que le hacen presidente", ha enfatizado. Por otro lado, se ha preguntado si Sánchez, al que ha acusado de resucitar el procés, tiene algo que "temer y algo que esconder con Villarejo".