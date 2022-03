El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que Putin celebraría que llegasen a Europa gobiernos autoritarios como el de Le Pen, Salvini o VOX. No obstante, ha subrayado que eso no va a ocurrir. "Ni España ni Europa van a permitir que ustedes gobiernen en España o en Europa. Europa prevalecerá, Salvini, Le pen, Putin y usted no se saldrán con la suya", le ha dicho al líder de VOX, Santiago Abascal. Sánchez ha asegurado que lo que quiere Putin es que Europa "esté dividida, que cundiera el desánimo y hubiera manifestaciones, no contra la invasión de Ucrania, sino contra los gobiernos que están en contra de la invasión". "Que es lo que ustedes están haciendo", le ha espetado a Abascal. Por su parte, el líder de VOX le ha pedido que "rebaje urgentemente los impuestos" y le ha propuesto que cierre "el insultante ministerio de la señora Montero". "Use los 20 mil millones que quiere usar en la guerra de sexos para ayudar a las familias más necesitas o para garantizar la soberanía energética. Hágalo ya o váyase porque su Gobierno es una fábrica de miseria", ha enfatizado.