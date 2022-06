La Fiscalía Anticorrupción ha archivado hoy la investigación sobre la compra de mascarillas a una empresa vinculada a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "La investigación practicada permite descartar la existencia de conductas penalmente relevantes en el proceso de adquisición de mascarillas", indica el decreto de archivo firmado por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. Se añade que tampoco hay rastro de que con la empresa para la que trabajaba el hermano de Ayuso se siguiera una tramitación distinta o hubiera "trato de favor".

Tras conocerse el archivo, Ayuso ha sido recibida con un prolongado aplauso por los diputados del PP en la Asamblea regional de Vallecas todos en pie. Ella misma ha comunicado la noticia desde la tribuna de oradores al borde de las lágrimas. "Lo primero que quería manifestar es que esto es así porque en la Comunidad de Madrid no hay corrupción, porque en la Comunidad de Madrid no ha habido corrupción, porque no he tomado una sola decisión desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid para ayudar a un solo familiar o a un solo amigo a beneficiarse del patrimonio de todos los madrileños y, señorías de la izquierda, ya van 20 veces, 20 contadas, que me han llevado a los tribunales y 20 veces que la Justicia, jueces y fiscales, han dicho que son todo falsedades", ha asegurado la dirigente regional.

Justo en el momento en el que se conocía el archivo, Ayuso iba a comparecer a petición propia para informar sobre el nombramiento de Enrique Ossorio como vicepresidente de su Gobierno autonómico. Antes de iniciar su intervención, ha reprochado a la oposición que haya "utilizado el Parlamento y las instituciones" para "manchar" su honor.

"Será que la Justicia es extrema extrema derecha, será que el sistema está corrompido... 20 veces donde se ha demostrado el uso torticero que están haciendo ustedes de la Justicia", ha añadido Ayuso, que ha dado las gracias a su grupo parlamentario, a los miembros de su Consejo de Gobierno, que "lo han pasado francamente mal", y "especialmente" al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Gracias a que ha confiado en mí hoy soy presidenta del partido que sostiene a mi Gobierno".