El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado esta mañana durante una entrevista rediofónica sus propuestas en materia económica y energética.

Feijóo ha querido restar importancia a las encuestas que lo sitúan como presidente del Gobierno y ha asegurado que solo son un acicate para seguir mejorando.

El líder del PP ha mencionado las leyes que derogará si llega al Gobierno de España por 'coherencia': “La ley de memoria democrática la vamos a derogar. La ley de Educación la vamos a derogar. La ley de secretos oficiales aún no ha sido aprobada, y espero que no se apruebe, porque es un disparate. Derogaremos las leyes que hemos recurrido al Constitucional. El Gobierno piensa 'qué ley podemos hacer lo más alejada posible del PP'. Estoy convencido que la ley trans y la ley del sí es sí no le gustan al PSOE. Pero la coalición se basa en esto. En votar sí a las leyes de Podemos”.

Sobre la ley del Aborto, el líder del PP ha recordado que el PP tiene planteado un recurso ante el Constitucional: “La ley del Aborto tiene un recurso de constitucionalidad porque nos parece que una menor que no puede conducir o votar, no nos parece razonable que pueda abortar sin ni siquiera conocimiento de sus padres. No tiene encaje en nuestra Constitución y desde el punto de vista afectivo no es razonable. Lo lógico es que los padres conozcan el hecho. Los padres no pueden obligar a una menor a abortar. Y en el caso de que la menor quiera abortar y los padres estén en contra, hay sistemas arbitrales para decidir. No creemos que una ley del Aborto deba hacerse por una parte del arco parlamentario contra la otra. La ley del Aborto nos parece una imposición de una parte a la otra y eso es un error”.